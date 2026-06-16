Нова Siri від Apple може допомогти компанії вийти з ШІ-кризи — Bloomberg 16.06.2026, 02:34 — Технології&Авто

Apple нарешті почала долати одну з найбільших проблем останніх років — відставання у сфері штучного інтелекту.

Як пише Bloomberg, нова Siri зі штучним інтелектом, попри дворічне запізнення та відсутність революційних можливостей, виявилася достатньо корисною, щоб змінити ставлення користувачів до голосового асистента.

Головні оновлення та покращення

Головним оновленням стали функції персонального контексту та розуміння вмісту екрана. Саме ці можливості Apple вперше показала ще у 2024 році, але випустила лише зараз. Вони дозволяють Siri працювати не лише з окремими командами, а й аналізувати інформацію на пристрої користувача.

Наприклад, Siri тепер може знайти старий лист із замовленням, відшукати рекомендацію серіалу від члена родини у повідомленнях, знайти ресторан, який радили раніше, створити подію в календарі на основі відкритого листа або допомогти сформувати повідомлення з урахуванням контексту.

Одне з найбільших покращень — Siri нарешті стала краще розуміти звичайну мову. Раніше асистент часто неправильно виконував навіть прості запити. Тепер він здатний обробляти складніші завдання та працювати ближче до сучасних ШІ-чатботів, таких як ChatGPT, Gemini чи Claude.

Нова Siri може допомагати з пошуком інформації, редагуванням текстів, рецептами, історичними довідками, перевіркою інформації та повсякденними завданнями. Для багатьох користувачів цього вже буде достатньо, щоб не відкривати сторонні ШІ-застосунки.

Siri поки не замінює повноцінні ШІ-системи

Водночас Siri поки що не замінює повноцінні ШІ-системи. Вона все ще поступається конкурентам у складних завданнях — глибоких дослідженнях, програмуванні, аналізі великих документів, створенні звітів чи роботі з великими обсягами даних.

Попри це, оновлення стало важливим кроком для Apple. Компанія вперше має власний ШІ-інструмент, який реально працює та вбудований у її екосистему. Siri ще не стала найкращим ШІ-асистентом на ринку, але після років проблем Apple нарешті отримала основу, на якій можна будувати майбутні можливості.

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