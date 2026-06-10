Apple Intelligence отримала десятки нових функцій: що з’явиться на iPhone, iPad і Mac
Цього року на WWDC 2026 Apple вирішила відійти від традиційного формату окремих презентацій кожної операційної системи та зробила ставку на нові функції й покращення на базі штучного інтелекту. Одним із головних анонсів стало масштабне оновлення Apple Intelligence для iPhone, iPad і Mac. Воно принесло нові інструменти для редагування фотографій, автоматизації завдань, роботи в Safari, керування паролями та інтелектуального пошуку інформації в системних застосунках.
Оновлення застосунку «Фото»
Одним із найбільших оновлень став застосунок «Фото». Користувачі отримають функцію Spatial Reframing, яка дозволяє змінювати композицію та перспективу вже зроблених знімків. Також з’явився інструмент Extend, що може розширювати межі фотографії за допомогою генеративного ШІ. Apple також покращила функцію Clean Up для видалення небажаних об’єктів зі знімків. Усі фото, відредаговані за допомогою ШІ, автоматично отримуватимуть прихований водяний знак SynthID.
Safari
Safari отримав кілька нових функцій на базі Apple Intelligence. Браузер зможе автоматично групувати вкладки за темами, відстежувати зміни на вебсторінках через інструмент Notify Me та створювати власні розширення за текстовим описом користувача. Наприклад, система може згенерувати кнопку для збереження та оцінювання рецептів прямо на сайті.
Passwords
Застосунок Passwords тепер може автоматично замінювати слабкі або скомпрометовані паролі. Для цього система самостійно входить на підтримувані сайти та оновлює облікові записи на надійніші паролі без необхідності ручного втручання користувача.
Image Playground
Apple також суттєво оновила Image Playground. Сервіс навчився створювати фотореалістичні зображення та дозволяє редагувати окремі об’єкти за допомогою текстових команд або жестів. Створені ШІ-зображення також отримуватимуть водяний знак SynthID.
Messages та Mail
У Messages та Mail з’являться контекстні підказки для створення нагадувань, нотаток і пошуку фотографій. Smart Reply зможе враховувати індивідуальний стиль письма користувача, а застосунок «Календар» навчиться створювати події на основі звичайного текстового опису.
Apple Intelligence також отримає глибшу інтеграцію з додатком «Телефон». Нова функція Call Context автоматично знаходить потрібну інформацію під час дзвінків до компаній, наприклад номер бронювання рейсу або код підтвердження замовлення. Уся обробка відбувається локально на пристрої.
Для автоматизації Apple додала функцію Describe a Shortcut. Вона дозволяє створювати складні команди в застосунку «Команди» за допомогою звичайного текстового опису. Система самостійно формує необхідну послідовність дій та може змінювати її за додатковими вказівками користувача.
HomeKit
Оновлення також торкнулося HomeKit. Користувачі отримають автоматично згенеровані описи подій із камер безпеки, пошук по записах відео та інтелектуальне групування пов’язаних сповіщень в одну подію.
За словами Apple, нове покоління Apple Intelligence працює на базі оновлених Apple Foundation Models, які виконуються як безпосередньо на пристрої, так і через інфраструктуру Private Cloud Compute. Компанія підкреслює, що архітектура системи побудована з акцентом на захист приватності користувачів.
Нові функції вже доступні для тестування через Apple Developer Program, а наступного місяця з’явиться публічна бета в Apple Beta Software Program.
Щодо підтримуваних мов, то це англійська, данська, нідерландська, французька, німецька, італійська, норвезька, португальська, іспанська, шведська, турецька, в’єтнамська, китайська (спрощена), китайська (традиційна), японська та корейська. Деякі можливості можуть відрізнятися залежно від регіону або мови.
Apple Intelligence буде доступна на таких пристроях:
- iPhone 16 і новіші моделі;
- iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max;
- iPad mini з чипом A17 Pro;
- iPad із чипом M1 або новішим;
- MacBook Neo з A18 Pro;
- Mac із чипом M1 або новішим;
- Apple Vision Pro;
- Apple Watch Series 10 і новіші;
- Apple Watch Ultra 2 і новіші;
- Apple Watch SE 3.
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