Bolt запустив планування поїздок через ChatGPT Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Bolt інтегрувався з ChatGPT

Сервіс райдхейлінгу Bolt інтегрувався з ChatGPT у всіх країнах де присутній сервіс.

Про це Finance.ua повідомила пресслужба сервісу.

Який функціонал доступний

Відтепер користувачі в Україні можуть дізнатися орієнтовну вартість поїздки, переглянути маршрут і перейти до застосунку Bolt для оформлення замовлення.

Щоб скористатися новою можливістю, потрібно встановити відповідний плагін, після чого можна написати запит у ChatGPT, наприклад, із проханням розрахувати вартість поїздки або викликати авто до певної адреси.

ChatGPT відображає орієнтовну ціну, пропонує маршрут і передає дані до застосунку Bolt. Остаточне підтвердження замовлення здійснюється вже в самому застосунку.

Наразі бронювання та оплата доступні лише через Bolt. За інформацією компанії, можливість оплачувати поїздки безпосередньо в ChatGPT планують додати пізніше.

Інтеграція стала доступною одночасно для користувачів України, країн Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії, Норвегії та Азербайджану. Згідно з повідомленням компанії, запуск відбувся одразу на всіх цих ринках, а не поетапно.

Читайте також OpenAI готує власну екосистему ШІ-пристроїв навколо ChatGPT

За даними Bolt, сервіс працює більш ніж у 50 країнах Європи та Африки та надає послуги виклику авто, оренди електросамокатів і велосипедів, прокату автомобілів, корпоративних перевезень, а також доставки їжі й продуктів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.