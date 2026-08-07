Bolt запустив планування поїздок через ChatGPT

Сервіс райдхейлінгу Bolt інтегрувався з ChatGPTу всіх країнах де присутній сервіс.
Про це Finance.ua повідомила пресслужба сервісу.
Який функціонал доступний
Відтепер користувачі в Україні можуть дізнатися орієнтовну вартість поїздки, переглянути маршрут і перейти до застосунку Bolt для оформлення замовлення.
Щоб скористатися новою можливістю, потрібно встановити відповідний плагін, після чого можна написати запит у ChatGPT, наприклад, із проханням розрахувати вартість поїздки або викликати авто до певної адреси.
ChatGPT відображає орієнтовну ціну, пропонує маршрут і передає дані до застосунку Bolt. Остаточне підтвердження замовлення здійснюється вже в самому застосунку.
Наразі бронювання та оплата доступні лише через Bolt. За інформацією компанії, можливість оплачувати поїздки безпосередньо в ChatGPT планують додати пізніше.
Інтеграція стала доступною одночасно для користувачів України, країн Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії, Норвегії та Азербайджану. Згідно з повідомленням компанії, запуск відбувся одразу на всіх цих ринках, а не поетапно.
За даними Bolt, сервіс працює більш ніж у 50 країнах Європи та Африки та надає послуги виклику авто, оренди електросамокатів і велосипедів, прокату автомобілів, корпоративних перевезень, а також доставки їжі й продуктів.