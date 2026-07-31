OpenAI готує власну екосистему ШІ-пристроїв навколо ChatGPT Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

Першим продуктом OpenAI має стати портативна колонка без дисплея

OpenAI працює приблизно над п’ятьма споживчими ШІ-пристроями, які мають сформувати окрему апаратну екосистему навколо ChatGPT. Першим продуктом стане портативна «розумна» колонка, але компанія також розглядає інші формфактори.

Про це розповів президент OpenAI Грег Брокман.

За словами Брокмана, дебютний продукт стане лише першим у серії пристроїв, які мають переосмислити взаємодію людей із технікою. Подробиці його конструкції та можливостей компанія поки не готова розкривати.

Спільною основою пристроїв має стати ChatGPT

OpenAI хоче поступово позбутися складних меню, перемикачів моделей та інших видимих елементів керування.

Власна апаратна екосистема потенційно дозволить OpenAI глибше інтегрувати асистента з камерами, мікрофонами та іншими сенсорами, а також менше залежати від обмежень iOS та Android. Водночас компанія ще не пояснила, як саме пристрої взаємодіятимуть між собою.

Перший продукт OpenAI

Першим продуктом OpenAI має стати портативна колонка без дисплея. Вона отримає камеру, сенсори та рухомі механічні компоненти, зможе керувати «розумним» домом і використовувати особисті дані для проактивних відповідей.

Серед інших можливих пристроїв згадувалися «розумні» окуляри, лампа, цифровий диктофон, носимий гаджет і мобільний ШІ-пристрій, який у перспективі може замінити смартфон. Більшість цих проєктів перебувають на ранніх етапах, тому OpenAI може змінити або скасувати окремі з них.

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Апаратний напрям OpenAI розвиває разом із командою колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва. У 2025 році компанія придбала його стартап io приблизно за $6,5 млрд саме для створення сімейства ШІ-продуктів.

Перший пристрій можуть представити до кінця 2026 року, однак його постачання очікується не раніше 2027 року. На терміни також може вплинути позов Apple, яка звинувачує OpenAI та колишніх працівників у викраденні комерційних таємниць.

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