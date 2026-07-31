Mercedes відкликає понад 310 тисяч авто — причини (моделі) 31.07.2026, 02:27 — Технології&Авто

Mercedes відкликає понад 310 тисяч авто — причини (моделі)

Mercedes-Benz оголосив про відкликання 310 667 автомобілів у США через дефект мікроперемикача в замку водійських дверей.

Несправність може призвести до того, що автомобіль не активує автоматичне паркування або електронне стоянкове гальмо після відкриття дверей, через що машина ризикує самовільно покотитися.

Причиною стала виробнича помилка постачальника. За даними компанії, корпус мікроперемикача в окремих автомобілях може пропускати вологу. З часом це призводить до корозії контактів і виходу перемикача з ладу.

Попри несправність, двері продовжують нормально відмикатися та замикатися. Проблема полягає в тому, що автомобіль може не визначити момент відкриття водійських дверей. У такому разі пов’язані з цією дією системи безпеки, зокрема Auto-Park або електронне стоянкове гальмо, можуть не спрацювати автоматично.

Перші скарги Mercedes почав отримувати у 2021−2024 роках. Власники повідомляли, що після виходу з автомобіля не вимикалися радіо або освітлення салону. Під час розслідування компанія встановила, що причиною є проникнення вологи до мікроперемикача, а ризик виникнення дефекту зростає в умовах високої вологості, спеки та конденсату.

До відкликання потрапили численні моделі Mercedes-Benz різних років випуску, серед яких:

A-Class (2019−2022)

CLA (2020−2021)

C-Class (2022−2023)

CLE (2024)

GLA (2020−2026)

GLB (2020−2026)

GLC (2023−2024)

Найбільшу частку відкликаних автомобілів становлять кросовери GLB 250 4Matic (71 696 авто) та GLB 250 з переднім приводом (56 879 машин). Водночас до кампанії потрапило лише одне купе Mercedes-AMG CLE 53 2024 року.

Mercedes повідомляє, що у США не зафіксовано жодного випадку самовільного руху автомобіля через цей дефект, хоча подібні інциденти траплялися в інших країнах. Загалом компанія зареєструвала 176 звернень американських власників, які переважно стосувалися некоректної роботи допоміжних функцій.

Для усунення несправності дилери безкоштовно замінять замок водійських дверей. У Mercedes зазначають, що автомобілі, випущені після 20 травня 2026 року, вже отримали модернізовані компоненти.

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