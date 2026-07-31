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Gemini тепер узагальнює текст і пише коментарі в Google Docs

Технології&Авто
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Gemini тепер узагальнює текст і пише коментарі в Google Docs
Gemini тепер узагальнює текст і пише коментарі в Google Docs
Google вдосконалює Gemini в Google Docs. Тепер штучний інтелект вміє аналізувати фідбек, переписувати та редагувати текст на основі пропозицій, готувати відповіді у гілках коментарів та створювати нові.
Оновлення вже почало розгортатися для акаунтів тарифних планів Business, Enterprise, Education та Google AI Pro, повідомляє Neowin.

Як додати коментар

Щоб додати коментар за допомогою Gemini, достатньо попросити ШІ звернути увагу на конкретні розділи — наприклад, перевірити статистику запуску або вичитати весь текст за всіма розділами на відповідність тону. Те саме стосується й відповідей. Просто попросіть Gemini, до прикладу, відповісти колезі із підтвердженням дат запуску або додати посилання на нещодавні презентації, збережені на Google Docs.
Ви також можете попросити Gemini надати стислий огляд усіх незакритих обговорень у довгому документі. Для цього достатньо надіслати запит на кшталт: «ознайом мене з останніми коментарями» або «які головні проблеми випливають із коментарів?».
У Google уточнили: функція працює за замовчуванням лише тоді, коли адмін увімкнув Gemini для Workspace у Google Drive, а також активовані розумні функції Workspace (Smart Features). Також для роботи з асистентом потрібні права редагування. Якщо ж адмін обмежить доступ для домену, нижня панель дій та підказки для коментарів у файлах просто не з’являться.
Щоб увімкнути розумні функції Google Workspace на комп’ютері, спочатку відкрийте gmail.com у браузері, натисніть на значок шестірні у верхньому правому кутку, виберіть «Переглянути всі налаштування» та знайдіть розділ «Розумні функції та персоналізація» на вкладці «Загальні». Поставте прапорець, щоб активувати розумні функції в Gmail і Chat, після чого прокрутіть сторінку до самого низу й натисніть «Зберегти зміни».
За матеріалами:
dev.ua
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