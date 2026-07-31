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Цукерберг прогнозує еру персональних ШІ-агентів уже за 5 років

Технології&Авто
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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг заявив, що за п’ять років мільярди людей матимуть персональних ШІ-агентів. Вони працюватимуть через WhatsApp, а Meta вже витрачає мільярди доларів на розвиток цієї технології.
Про це пише Tech Crunсh.

Що робитимуть персональні ШІ-агенти

За прогнозами Цукерберга, у найближчі п’ять років мільярди людей будуть мати власних персональних ШІ-агентів, які працюватимуть на них 24/7.
Ці розумні помічники допомагатимуть у найрізноманітніших сферах, від управління фінансами та здоров’ям до вирішення побутових питань і навіть покращення міжособистісних стосунків.
Головним майданчиком для спілкування з цими агентами стануть месенджери компанії, зокрема WhatsApp.

Meta витрачає мільярди на розвиток цієї технології

Незважаючи на амбітні плани, інвестори стурбовані шаленими витратами Meta на інновації, через що акції компанії впали майже на 10% після публікації фінансового звіту.
Для створення таких технологій компанія витрачає величезні ресурси, зокрема, вільний грошовий потік Meta обвалився на 91% у порівнянні з минулим роком, переважно через витрати на ШІ-інфраструктуру та будівництво нового датацентру за $14 млрд спільно з BlackRock у Техасі. Ба більше, підрозділ Reality Labs продовжує зазнавати колосальних збитків — $4,6 млрд за один квартал, а загальна сума втрат з 2021-го року сягнула близько $88 млрд.
Meta — не єдина компанія, що робить ставку на таких ШІ-помічників; конкуренти на кшталт Google та Anthropic також активно розвивають подібні технології. Проте Цукерберг переконаний, що саме персональні ШІ-агенти стануть основою для нових продуктів та головним джерелом майбутніх доходів компанії.
За матеріалами:
vctr.media
ЦукербергMetaТехнології
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