xAI відкрила ранній доступ до Build Mode для створення сайтів і застосунків Сьогодні 22:47 — Технології&Авто

Grok навчився створювати й одразу публікувати сайти, застосунки та ігри за текстовим описом

Компанія xAI відкрила ранній доступ до Build Mode — нового режиму Grok, який дозволяє створювати сайти, застосунки, ігри та інтерактивні дашборди за допомогою текстових запитів.

Користувачу достатньо описати ідею, після чого чат-бот генерує код, показує готовий результат і дозволяє одразу опублікувати його в інтернеті.

Як працює Build Mode

Build Mode працює без налаштування середовища розробки чи ручного написання коду. Після створення першої версії проєкту його можна доопрацьовувати звичайними повідомленнями: змінювати дизайн, додавати нові функції, виправляти помилки або повністю перебудовувати логіку застосунку.

Які проєкти можна створювати

За допомогою нового режиму можна створювати лендінги, портфоліо, калькулятори, планувальники, трекери, інтерактивні панелі, прості ігри та навіть тривимірні світи. Підтримуються також конектори до зовнішніх сервісів, що дає змогу автоматично підтягувати дані та будувати графіки чи дашборди, які оновлюються в режимі реального часу.

Однією з головних особливостей стала можливість миттєвої публікації. Після завершення роботи Grok може розгорнути проєкт за посиланням на домені grok. me, а за потреби користувач може підключити власний домен. Згенерований код також залишається доступним для подальшого ручного редагування.

Хто може скористатися новою функцією

Новий режим доступний у вебверсії Grok, а також у застосунках для iOS та Android. Поки що він працює в режимі ранньої бети й відкритий лише для користувачів тарифу SuperGrok Heavy. Протягом перших трьох місяців підписка коштує $100 на місяць, після чого її вартість зросте до $300.

У xAI зазначають, що це продовження розвитку Grok Build, який компанія представила ще у травні як AI-агента для програмування. Тоді він працював лише через командний рядок. Тепер увесь процес — від генерації коду до перегляду результату та публікації — перенесений безпосередньо в інтерфейс чат-бота.

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