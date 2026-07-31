Скільки коштує 100 км пробігу у липні 2026 (дизель, бензин, електро та газ) Сьогодні 13:00 — Технології&Авто

Скільки коштує 100 км пробігу у липні 2026 (дизель, бензин, електро та газ)

Інститут досліджень авторинку зробив техніко-економічний розрахунок вартості 100 км пробігу.

Страхування автомобіля (ОСЦПВ) : обирайте автоцивілку онлайн від найкращих страхових компаній України.

Як йдеться в дослідженні, базою для дослідження слугує хетчбек Volkswagen Golf VII FL. Вибір цієї моделі обумовлений наявністю заводських модифікацій із бензиновими, дизельними та електричними силовими установками, а також наявністю версій із газобалонним обладнанням (ГБО), які хоч не входять саме до цього покоління, однак дуже схожі конструктивно. Це дозволяє максимально нівелювати вплив аеродинаміки, маси та конструкції кузова на фінальні результати.

Електромобіль

(домашнє джерело):

Абсолютна стабільність та економія. Нічний тариф перетворює 100 км пробігу на ціну однієї порції кави (38 грн). Денна зарядка обходиться у 76 грн. Усі показники залишилися без змін проти попереднього місяця.

Електромобіль (публічні ЕЗС):

Заряджання від комерційних станцій відчутно дорожче. Поточне значення для повільних AC-станцій склало 333 грн, що виявилося більшим на 18 грн, ніж це було минулого місяця (315 грн). Для швидкісних DC-станцій поточне значення становить 403 грн — це також виявилося більшим на 18 грн за показник попереднього періоду (385 грн).

Авто з ГБО (пропан-бутан)

Найдешевший варіант серед рідкого пального. Поточне значення вартості 100 км склало 473 грн, що виявилося більшим на 9 грн, ніж було минулого місяця (464 грн).

Дизельні авто

Продемонстрували найстрімкіше подорожчання. Поточне значення досягло 489 грн, що виявилося більшим на 66 грн (за 100 км дистанції) порівняно з минулим місяцем (423 грн)

Бензинові авто

Найдорожчий спосіб пересування в абсолютному заліку. Поточне значення виявилося більшим на 45 грн і склало 567 грн проти 522 грн минулого місяця.

Тренди паливного ринку

Графік динаміки цін на АЗС наочно пояснює такі зміни. Після весняного пікового підйому у травні, червень та перша половина липня минули у відносній стабільності — дизельне пальне навіть демонструвало відчутне подешевшання (з 88−89 грн/л до ~76 грн/л у червні).

Проте наприкінці липня ситуація розвернулася: ціни на стелах впевнено пішли вгору за всіма позиціями. Дизпальне знову підскочило до 89 грн/л, а бензин А-95 закріпився на позначці 81 грн/л.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.