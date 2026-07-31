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Паливна криза підштовхнула світові продажі електромобілів до рекордного рівня

Технології&Авто
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Паливна криза підштовхнула світові продажі електромобілів до рекордного рівня
Паливна криза підштовхнула світові продажі електромобілів до рекордного рівня
Продажі електричних та гібридних автомобілів досягають нових висот по всьому світу на фоні зростання вартості палива. У другому кварталі 2026 року були зафіксовані рекордні показники у понад 50 країнах.
Про це повідомляє Engadget.
Згідно зі звітом International Energy Agency (IEA), продажі електромобілів та гібридів зросли на 4% у порівнянні з тим самим періодом торік та на 35% у порівнянні з попереднім кварталом. Очікується, що до кінця року вони відповідатимуть за 29% від усіх глобальних продажів.

Причини зростання продажів

Як причину IEA називає паливну кризу, спричинену війною між США та Іраном.
«На автомобільний транспорт припадає майже половина світового споживання нафти, що робить цей сектор особливо вразливим до стрибків цін на паливо та перебоїв у постачанні», — пише IEA.
Стрибок у популярності електричних авто відбувся на фоні загального падіння постачань індустрії через нижчі продажі на двох головних ринках — у США та Китаї. Водночас в інших країнах ситуація інша — продажі в Індії, Бразилії, Австралії та Кореї досягли нових висот у першій половині 2026 року.
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Зростання відбулося і на європейських ринках, зокрема у Великій Британії, де кількість реєстрацій електричних автомобілів збільшилася на 35% порівняно з минулим роком. На електромобілі та гібриди загалом припало 36% від загальної кількості реєстрацій авто в державі.
Попри падіння постачань у Китаї, місцеві виробники, навпаки, у виграші. Компанії на кшталт BYD почали виходити на нові ринки як в Європі, так і в інших регіонах. IEA зазначає, що частка електромобілів в експорті авто з Китаю зросла з 35% до 45%. Водночас виробництво далі випереджає продажі.
За матеріалами:
mezha.media
ЕлектромобіліАвто
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