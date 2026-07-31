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ЄС планує побудувати до семи гігафабрик штучного інтелекту

Технології&Авто
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Ініціатива передбачає до 10 млрд євро фінансування з боку ЄС
Ініціатива передбачає до 10 млрд євро фінансування з боку ЄС
Європейський Союз 30 липня оголосив конкурс на створення до семи гігафабрик штучного інтелекту, прагнучи посилити технологічну незалежність Європи та зміцнити її позиції у сфері розвитку ШІ.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Ініціатива передбачає до 10 млрд євро фінансування з боку ЄС і держав-членів та має залучити щонайменше 20 млрд євро приватних інвестицій.

Для кого будуть доступні нові потужності

Очікується, що нові гігафабрики забезпечать значне збільшення обчислювальних потужностей для розробки штучного інтелекту, нададуть стартапам, компаніям, малому й середньому бізнесу, науковим установам та державним органам доступ до інфраструктури для створення й навчання сучасних моделей ШІ.

Що являтимуть собою гігафабрики

Йдеться про великі центри обробки даних, оснащені найсучаснішими процесорами, програмним забезпеченням, хмарними сервісами та високошвидкісними мережами.
Разом із мережею з 19 уже створених у Європі ШІ-фабрик вони мають зміцнити технологічну незалежність і конкурентоспроможність ЄС.
У Єврокомісії зазначають, що така інфраструктура дасть змогу розробляти передові системи штучного інтелекту на території ЄС відповідно до європейських вимог щодо захисту даних, безпеки та етичних стандартів.
Гігафабрики штучного інтелекту можуть бути розташовані як в одній країні ЄС, так і в кількох державах-членах із використанням розподіленої обчислювальної інфраструктури.
Проєкти відбиратимуть на конкурсній основі.
Спільне європейське підприємство з високопродуктивних обчислень (EuroHPC JU) разом із державами-членами закуповуватиме обчислювальні ресурси в гігафабрик-переможців. Наразі до угоди про спільні закупівлі приєдналися 18 країн ЄС.
За матеріалами:
Укрінформ
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