Як змінювався топ-10 марок електромобілів в Україні протягом 10 років Сьогодні 13:03 — Технології&Авто

За останні десять років український ринок електромобілів суттєво змінився

У першому півріччі 2026 року український парк електромобілів поповнився майже на 14 тис. легкових автомобілів. Йдеться про перші реєстрації нових і вживаних електрокарів. За аналогічний період 2025 року було зареєстровано 31,4 тис. таких автомобілів.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

За останні десять років український ринок електромобілів суттєво змінився. Якщо раніше покупці переважно обирали доступні вживані Nissan Leaf, то нині дедалі більшим попитом користуються нові китайські моделі, зокрема BYD і Zeekr, а також автомобілі Tesla.

2025 рік став піковим через ажіотаж перед скасуванням пільги з ПДВ на ввезення електромобілів. До 31 грудня імпортери та покупці намагалися оформити якомога більше автомобілів, щоб скористатися нульовою ставкою податку.

Після повернення з 2026 року стандартної ставки ПДВ у розмірі 20% ринок перейшов до більш прогнозованих темпів розвитку.

Як змінювалися лідери ринку

За останнє десятиліття український ринок електромобілів пережив кілька етапів розвитку.

У 2017−2021 роках беззаперечним лідером був Nissan. Основну частину продажів забезпечував імпорт уживаних Nissan Leaf зі США та Європи. До числа найпопулярніших брендів також входили Chevrolet, Fiat і Smart. У той період електромобілі здебільшого купували як другий або третій автомобіль для поїздок містом.

У 2022−2023 роках перше місце перейшло до Volkswagen завдяки масовому імпорту електрокросоверів ID.4 та ID.6 китайського виробництва. Саме тоді українські покупці почали активно обирати нові кросовери із запасом ходу понад 500 км замість уживаних моделей. У цей же період до лідерів увійшла Honda завдяки моделям M-NV та e: NS1.

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Починаючи з 2024 року лідером українського ринку стала Tesla. Популярність бренду зросла завдяки зниженню цін на автомобілі зі страхових аукціонів у США та широкій пропозиції моделей Model 3 і Model Y.

Водночас стрімко зміцнювалися позиції китайські виробники. BYD уперше увійшов до десятки найпопулярніших брендів у 2023 році, а в першому півріччі 2026 року піднявся вже на третє місце, випередивши Volkswagen, Hyundai та Kia. Серед нових автомобілів бренд уже став лідером продажів. До десятки також увійшов Zeekr, який дебютував у рейтингу у 2025 році та зберіг свої позиції у 2026 році. Водночас такі бренди, як Smart, Fiat і Jaguar, вибули з рейтингу через посилення конкуренції та зміну споживчих уподобань.

Топ-10 марок електромобілів на українському авторинку, 2017−2026, eauto.org.ua

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