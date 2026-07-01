Нове покоління гаджетів подорожчає за рахунок цін на чипи Qualcomm 29.07.2026, 00:23 — Технології&Авто

Подорожчання торкнеться продуктів, що надходитимуть у продаж після 1 вересня

Компанія Qualcomm попередила клієнтів про майбутнє підвищення цін на свої процесори. Нові розцінки набудуть чинності з 1 вересня та можуть позначитися на вартості смартфонів і пристроїв віртуальної реальності.

Про це повідомляє Gizmodo.

Підвищення цін стосуватиметься нових моделей

Про нову вартість процесорів Qualcomm повідомила клієнтам у листі, який опинився в розпорядженні видання Bloomberg.

Подорожчання торкнеться продуктів, що надходитимуть у продаж після 1 вересня. Під нову ціну потраплять усі смартфони, представлені після цієї дати, однак кілька ключових новинок її оминуть — зокрема Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra та Galaxy Watch Ultra 2.

За інформацією Bloomberg, у Qualcomm стверджують, що вичерпали способи компенсувати наслідки тривалого дефіциту постачань. Усі чипи так чи інакше залежать від пам’яті, і процесори компанії — не виняток. Їхня вартість може зрости на десятки відсотків, а разом із нею подорожчають і самі гаджети.

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Steam Frame працює на мобільному чипі Snapdragon 8 Gen 3 і, судячи з масштабних постачань пристроїв віртуальної реальності на американські склади Valve за останні два місяці, вийде найближчим часом. Навряд чи Valve субсидіюватиме свою ігрову гарнітуру, як це робить Meta з Quest 3 і Quest 3S на платформі Snapdragon XR Gen 2. Обидві моделі вже пройшли через хвилю підвищення цін.

Вартість Steam Frame поки що не оголошено. Гарнітура має обмежене монохромне наскрізне відображення. Водночас саме вона може стати найінноваційнішим продуктом Valve завдяки функціям емуляції та можливості запустити повноцінний Linux-ПК просто в гарнітурі.

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