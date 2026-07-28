Яка ситуація на паливному ринку (думка експерта) Сьогодні 11:22 — Технології&Авто

Яка ситуація на паливному ринку (думка експерта)

На українському ринку виникла нестача дизельного пального, яка вже тисне на ціни на АЗС. Водночас ситуація поки не переросла у масштабний дефіцит.

Про це повідомив УНІАН засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

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Проблема

За його словами, зараз проблема полягає не у повній відсутності дизелю на АЗС, а у складнішому та дорожчому його постачанні. Через це додаткові витрати закладаються у кінцеву ціну для споживачів.

«Ціна на дизель буде досить висока, тому що зараз його не вистачає. Але не можна казати, що буде дефіцит. Ні, він трансформується у високу ціну в десь 95 грн за літр», -* сказав він.

Льоушкін пояснив, що за нормальних умов дизель міг би коштувати дешевше. За його оцінкою, без проблем із постачанням через кордон ціна була б на рівні 83−84 гривень за літр. Однак через нестачу пального на ринку до вартості додається близько 7 гривень.

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«Гривні 3−4 залишаються у імпортерів, котрі зараз наживаються на цій ситуації. І 3−4 гривні ми додатково сплачуємо за логістику, тому що Дунай без води», — зазначив Льоушкін.

Прогнози

За його словами, подальша ситуація залежатиме від того, чи вдасться стабілізувати постачання дизелю. Одним із факторів залишається логістика через Дунай, яка ускладнилася через низький рівень води.

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Раніше писали, наразі неможливо накопичувати запаси пального через регулярні обстріли українських нафтобаз та АЗС країною-агресором росією, а також бойові дії на Близькому Сході. Ціни на пальне зростатимуть через складнощі в логістиці та зростання ціни через високий попит. Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн,

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