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Яка ситуація на паливному ринку (думка експерта)

Технології&Авто
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Яка ситуація на паливному ринку (думка експерта)
Яка ситуація на паливному ринку (думка експерта)
На українському ринку виникла нестача дизельного пального, яка вже тисне на ціни на АЗС. Водночас ситуація поки не переросла у масштабний дефіцит.
Про це повідомив УНІАН засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Проблема

За його словами, зараз проблема полягає не у повній відсутності дизелю на АЗС, а у складнішому та дорожчому його постачанні. Через це додаткові витрати закладаються у кінцеву ціну для споживачів.
«Ціна на дизель буде досить висока, тому що зараз його не вистачає. Але не можна казати, що буде дефіцит. Ні, він трансформується у високу ціну в десь 95 грн за літр», -*
сказав він.

Льоушкін пояснив, що за нормальних умов дизель міг би коштувати дешевше. За його оцінкою, без проблем із постачанням через кордон ціна була б на рівні 83−84 гривень за літр. Однак через нестачу пального на ринку до вартості додається близько 7 гривень.
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«Гривні 3−4 залишаються у імпортерів, котрі зараз наживаються на цій ситуації. І 3−4 гривні ми додатково сплачуємо за логістику, тому що Дунай без води», — зазначив Льоушкін.

Прогнози

За його словами, подальша ситуація залежатиме від того, чи вдасться стабілізувати постачання дизелю. Одним із факторів залишається логістика через Дунай, яка ускладнилася через низький рівень води.
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Раніше писали, наразі неможливо накопичувати запаси пального через регулярні обстріли українських нафтобаз та АЗС країною-агресором росією, а також бойові дії на Близькому Сході. Ціни на пальне зростатимуть через складнощі в логістиці та зростання ціни через високий попит. Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн,
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
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