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Британські експерти назвали найкращі компактні кросовери 2026 року

Технології&Авто
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Британські експерти назвали найкращі компактні кросовери 2026 року
Британські експерти назвали найкращі компактні кросовери 2026 року
Компактні кросовери залишаються одним із найпопулярніших сегментів автомобільного ринку. Експерти Auto Express склали рейтинг найкращих невеликих SUV, доступних на британському ринку, оцінивши їх за комфортом, практичністю, оснащенням і враженнями від керування.

3. Dacia Duster

Третє місце посів Dacia Duster. Експерти відзначили комфортну підвіску, просторий салон, вдало продуманий інтер’єр і привабливість моделі.
Водночас серед недоліків названо високий поріг багажника, помітний шум вітру на високій швидкості та не найвищий рейтинг безпеки Euro NCAP.

2. Citroen C3 Aircross

Друге місце дісталося Citroen C3 Aircross. Модель отримала високу оцінку за можливість розмістити до семи пасажирів у компактному кузові, комфортну підвіску та зручні сидіння.
До мінусів експерти віднесли третій ряд сидінь, який підходить лише для тимчасового використання, недостатньо інформативне кермове управління та не надто точний спідометр.

1. Renault 4

Переможцем рейтингу став Renault 4. На думку експертів, модель вирізняється конкурентною вартістю та багатим стандартним оснащенням. Також її позитивно порівняли з Renault 5.
Разом із тим автомобіль має і певні компроміси. Серед них — обмежений простір для пасажирів другого ряду, максимальна швидкість заряджання 100 кВт, а також важіль перемикання передач, який можна сплутати з перемикачем склоочисників.
Зазначається, що Renault 4 демонструє впевнену керованість і охоче змінює напрямок руху, хоча підвіска залишається досить жорсткою на міських дорогах. Водночас на вищих швидкостях автомобіль забезпечує значно плавніший хід.
За матеріалами:
mmr.ua
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