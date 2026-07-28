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Meta інтегрувала свій чатбот у приватні повідомлення Threads

Технології&Авто
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Для тих, хто не бажає бачити відповіді чатбота у своїй стрічці, передбачено можливість вимкнути @meta.ai
Для тих, хто не бажає бачити відповіді чатбота у своїй стрічці, передбачено можливість вимкнути @meta.ai
Компанія Meta оголосила про запуск нової функції, яка дозволяє користувачам Threads спілкуватися з чатботом Meta AI безпосередньо у приватних повідомленнях.
Про це пише TechCrunch.
Раніше взаємодія з цим інструментом була можлива лише у публічних постах на кількох ринках, однак тепер користувачі отримали можливість вести приватні діалоги з ШІ-асистентом.
За словами компанії, нововведення має на меті утримати користувачів у власній екосистемі та зменшити використання сторонніх рішень, таких як ChatGPT від OpenAI чи Gemini від Google. Подібна інтеграція вже працює у Facebook, Instagram та WhatsApp, де Meta AI доступний у розділі повідомлень.
Meta продовжує тестувати присутність Meta AI у публічних стрічках Threads
Meta продовжує тестувати присутність Meta AI у публічних стрічках Threads

Можливості нової функції

У Threads нова функція дозволяє надсилати чатботу пости, зображення, посилання та відео, а також ставити уточнювальні запитання й отримувати розгорнуті відповіді. Компанія повідомила, що оновлення почало розгортатися глобально з понеділка, 27 липня.
Крім того, Meta продовжує тестувати присутність Meta AI у публічних стрічках Threads у кількох країнах. Поширення цієї функції залежатиме від відгуків користувачів. Для тих, хто не бажає бачити відповіді чатбота у своїй стрічці, передбачено можливість вимкнути @meta.ai, скористатися опцією «Не цікавить» або приховати відповіді Meta AI під власними постами.
Поглиблена інтеграція чатбота Meta AI у Threads позиціонує застосунок як конкурента платформи X, де можна отримати інформацію та рекомендації без необхідності залишати застосунок.
За матеріалами:
mezha.media
MetaШІЧат бот
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