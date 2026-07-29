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Одна з мереж АЗС підняла ціну дизелю відразу на 8 грн

Технології&Авто
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Одна з мереж АЗС підняла ціну дизелю відразу на 8 грн
Одна з мереж АЗС підняла ціну дизелю відразу на 8 грн
Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують зростати, насамперед на дизель і автогаз.
Бензин після кількох тижнів подорожчання стабілізувався через падіння нафтових цін.
Про це повідомляє Enkorr.
Середня ціна бензину марки А-95 наразі становить 80,87 гривні за літр. Ціни на дизельне пальне та автогаз зросли на 70 і 57 копійок відповідно — до 88,88 грн/л і 42,10 грн/л.

Ціни на дизпальне

Дизельне пальне продовжує дорожчати через зростання гуртових цін, які вже понад тиждень перевищують роздрібні. Одразу кілька мереж АЗС встановили сьогодні нові цінові рекорди. Найбільш різко вартість підняла мережа Neftek, яка збільшила ціну одразу на 8 грн за літр — майже до 96 грн/л, що стало найвищим показником на ринку.
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Для порівняння, під час весняного стрибка цін максимальна вартість дизпального не перевищувала 92 грн/л. Наразі вище цієї позначки дизель продають мережі BVS — по 92,90 грн/л, а також SOCAR, яка 28 липня підвищила ціну ще на 2 грн за літр — до такого ж рівня, 92,90 грн/л.
Після підвищення ціни на 2,40 грн за літр до п’ятірки найдорожчих мереж увійшов і EURO5, де дизельне пальне коштує 91,40 грн/л.
Серед преміальних мереж вартість дизпального переглянув лише WOG, піднявши її на 1,30 грн за літр — до 90,80 грн/л.
ОККО поки що утримує ціну на рівні 89,90 грн/л.
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
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