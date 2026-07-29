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Дизельні двигуни, які без проблем проїжджають понад 500 тисяч км

Технології&Авто
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Дизельні двигуни, які без проблем проїжджають понад 500 тисяч км
Дизельні двигуни, які без проблем проїжджають понад 500 тисяч км
Італійське видання HD Motori опублікувало список дизельних двигунів, які заслужили репутацію одних із найнадійніших в автомобільній історії.
За оцінкою журналістів, ці мотори здатні без серйозних несправностей долати понад 500 тисяч кілометрів за умови належного обслуговування. Водночас сучасні двигуни стали значно складнішими через екологічні вимоги, що збільшило кількість потенційно вразливих вузлів.
Перше місце у списку посів легендарний 1.9 TDI від Volkswagen. Цей дизель, який дебютував у 1990-х роках, встановлювали на численні моделі Volkswagen, Audi, Skoda та SEAT. Попри гучну роботу і відчутні вібрації, двигун здобув популярність завдяки високій витривалості й часто без капітального ремонту долав 400−500 тисяч кілометрів.
Також до рейтингу увійшов 2.0 HDi концерну PSA, який використовували на моделях Peugeot і Citroen, а також на комерційному транспорті.
Не менш надійними журналісти назвали 2.5 dCi альянсу Renault-Nissan, створений для фургонів і важких умов експлуатації, а також сімейство дизельних моторів Toyota D-4D, які встановлювалися на Corolla, Avensis, RAV4, Hilux і Land Cruiser Prado.
Завершує список 3.0 V6 TDI від Volkswagen Group. Цей дизель використовували на моделях Audi, Volkswagen і Skoda, а згодом він з’явився і на новіших автомобілях, зокрема Amarok та Audi Q8. На думку авторів, саме проста й перевірена конструкція старих дизельних двигунів забезпечила їм репутацію агрегатів, здатних служити багато років навіть за великих пробігів.


За матеріалами:
uamotors
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