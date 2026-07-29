Які авто українці купують у лізинг (інфографіка) Сьогодні 08:02 — Технології&Авто

Які авто українці купують у лізинг (інфографіка)

За підсумками минулого року автомобілі, придбані у лізинг, займали близько 7% ринку нових авто. Нині змінилася не лише структура портфеля, а й розстановка сил серед лізингових компаній.

Про це пише AUTO-Consulting.

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За даними Українського об’єднання лізингодавців, із початку року найбільшу частку лізингового портфеля сформували легкові автомобілі — 73,7%.

На легкий комерційний транспорт припало 14,3%, на вантажівки — 7,1%, а спецтехніка та напівпричепи займають по 2,1%.

Які марки

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Серед автомобільних брендів найбільшим попитом у лізингу користуються Renault, частка якого становить 12,6%.

До трійки також увійшли Toyota (10,5%) та Skoda (9,4%). Четверте місце посів Volkswagen із результатом 7,3%.

Хто в лідерах

Серед лізингових компаній сформувався новий лідер. Найбільшу кількість легкових автомобілів із початку року профінансувала УЛФ Фінанс, яка контролює 24,4% ринку. Другу позицію посідає ОТП Лізинг із часткою 18,3%.

Експерти зазначають, що домінування легкових автомобілів у структурі лізингового портфеля пояснюється широким вибором моделей, високим попитом серед корпоративних клієнтів та швидкою оборотністю угод.

Раніше ми писали , що сповільнення продажів у червні доволі типове для українського ринку: наприклад, торік попит на початку літа пригальмував на 5,2% проти результату травня.

Попит на техніку з пробігом за цей самий період істотно збільшився: у базі даних Головного Сервісного центру МВС з’явилися 90,8 тисячі записів про реєстраційні дії з уживаними авто — майже на чверть більше, ніж у травні!

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