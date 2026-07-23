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ТОП-20 нових авто, які найкраще купували у червні в Україні (інфографіка)

Технології&Авто
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ТОП-20 нових авто, які найкраще купували у червні в Україні (інфографіка)
ТОП-20 нових авто, які найкраще купували у червні в Україні (інфографіка)
Сповільнення продажів у червні доволі типове для українського ринку: наприклад, торік попит на початку літа пригальмував на 5,2% проти результату травня.
Про це пише Аuto.ria, яке показало 20 нових авто, які добре купували у червні.
Цього ж року різниця ненабагато більша: мінус шість «з копійками» відсотків. За підсумками червня власниками нових легковиків стали 5 058 українських автомобілістів — на 337 менше, ніж попереднього місяця.

Тенденції

Попит на техніку з пробігом за цей самий період істотно збільшився: у базі даних Головного Сервісного центру МВС з’явилися 90,8 тисячі записів про реєстраційні дії з уживаними авто — майже на чверть більше, ніж у травні!

Найуспішніші бренди в Україні за підсумками продажу нових авто у червні 2026 року.

<i>Створено за допомогою ШІ</i>
Створено за допомогою ШІ
При цьому трафік уживаних машин з-за кордону майже не змінився (21 352 легковики у червні проти 21 407 за підсумками травня).
Отже, найдинамічнішим сегментом українського автомобільного ринку за підсумками червня знову стала внутрішня «вторинка».
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Також нагадаємо, що 2-й квартал 2026 року став успішним для сегмента гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). На тлі адаптації ринку електромобілів до нових податкових умов попит на бензо-електричні моделі суттєво зріс. Загалом упродовж другого кварталу в Україні було зареєстровано майже 17 тис. нових і вживаних гібридних автомобілів.
Водночас у першому півріччі 2026 року українці придбали 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
До речі, ми писали, що робити, якщо у вас або у винуватця аварії немає обов’язкового страхового поліса (автоцивілки)?
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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