ТОП-5 нових та вживаних бензинових авто в Україні
У першому півріччі 2026 року українці придбали 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Із загальної кількості зареєстрованих бензинових легковиків 12,9 тисячі були новими, що на 6% більше, ніж торік.
Водночас найбільшу частку склали імпортовані автомобілі з пробігом — 64,3 тисячі одиниць, а їхня кількість за рік зросла на 21%.
ТОП-5 нових бензинових легковиків
Лідером серед нових автомобілів із бензиновими двигунами став Hyundai Tucson — за шість місяців українці придбали 1141 авто.
До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:
- Mazda CX-5 — 910 авто;
- Skoda Karoq — 583;
- Renault Duster — 570;
- Suzuki SX4 — 538.
ТОП-5 вживаних бензинових авто
Серед імпортованих автомобілів із пробігом перше місце посів Volkswagen Tiguan — в Україну ввезли 4053 таких автомобілі.
До рейтингу також потрапили:
- Volkswagen Golf — 3866 авто;
- Nissan Rogue — 3625;
- Audi Q5 — 3479;
- Skoda Octavia — 1968.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні зріс попит на гібридні легкові автівки (HEV i PHEV). За січень-червень українці придбали 19,1 тис. гібридів, що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найпопулярнішим новим гібридним автомобілем в Україні залишається Toyota RAV4 — за шість місяців зареєстровано 1770 таких авто.
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