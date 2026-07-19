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ТОП-5 нових та вживаних бензинових авто в Україні

Технології&Авто
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Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні
Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні, Фото: magnific
У першому півріччі 2026 року українці придбали 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Із загальної кількості зареєстрованих бензинових легковиків 12,9 тисячі були новими, що на 6% більше, ніж торік.
Водночас найбільшу частку склали імпортовані автомобілі з пробігом — 64,3 тисячі одиниць, а їхня кількість за рік зросла на 21%.

ТОП-5 нових бензинових легковиків

Лідером серед нових автомобілів із бензиновими двигунами став Hyundai Tucson — за шість місяців українці придбали 1141 авто.
До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:
  • Mazda CX-5 — 910 авто;
  • Skoda Karoq — 583;
  • Renault Duster — 570;
  • Suzuki SX4 — 538.

ТОП-5 вживаних бензинових авто

Серед імпортованих автомобілів із пробігом перше місце посів Volkswagen Tiguan — в Україну ввезли 4053 таких автомобілі.
До рейтингу також потрапили:
  • Volkswagen Golf — 3866 авто;
  • Nissan Rogue — 3625;
  • Audi Q5 — 3479;
  • Skoda Octavia — 1968.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні зріс попит на гібридні легкові автівки (HEV i PHEV). За січень-червень українці придбали 19,1 тис. гібридів, що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найпопулярнішим новим гібридним автомобілем в Україні залишається Toyota RAV4 — за шість місяців зареєстровано 1770 таких авто.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
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