ТОП-5 нових та вживаних бензинових авто в Україні Сьогодні 19:02 — Технології&Авто

Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні, Фото: magnific

У першому півріччі 2026 року українці придбали 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

🚙 Каско — це спокій для вас та вашого гаманця. Переходьте за посиланням, щоб обрати на Finance.ua найвигідніший варіант.

Із загальної кількості зареєстрованих бензинових легковиків 12,9 тисячі були новими, що на 6% більше, ніж торік.

Водночас найбільшу частку склали імпортовані автомобілі з пробігом — 64,3 тисячі одиниць, а їхня кількість за рік зросла на 21%.

ТОП-5 нових бензинових легковиків

Лідером серед нових автомобілів із бензиновими двигунами став Hyundai Tucson — за шість місяців українці придбали 1141 авто.

До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:

Mazda CX-5 — 910 авто;

Skoda Karoq — 583;

Renault Duster — 570;

Suzuki SX4 — 538.

ТОП-5 вживаних бензинових авто

Серед імпортованих автомобілів із пробігом перше місце посів Volkswagen Tiguan — в Україну ввезли 4053 таких автомобілі.

До рейтингу також потрапили:

Volkswagen Golf — 3866 авто;

Nissan Rogue — 3625;

Audi Q5 — 3479;

Skoda Octavia — 1968.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні зріс попит на гібридні легкові автівки (HEV i PHEV). За січень-червень українці придбали 19,1 тис. гібридів, що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішим новим гібридним автомобілем в Україні залишається Toyota RAV4 — за шість місяців зареєстровано 1770 таких авто.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.