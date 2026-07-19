Найкращі гібридні позашляховики для великої родини Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

BYD Sealion 8

Повнорозмірні семимісні кросовери із гібридними силовими агрегатами з підзарядкою від мережі (PHEV) чудово підійдуть великим родинам, які прагнуть оптимізувати витрати на пальне. Експерти назвали п’ять найкращих великих гібридів року.

Про це пише carexpert.

Розбір найкращих сімейних гібридів (PHEV)

Кожен автомобіль у списку має унікальну архітектуру салону, різну кількість кріплень для дитячих автокрісел, свій об’єм багажника та індивідуальний електричний запас ходу.

BYD Sealion 8

BYD Sealion 8

Дитячі крісла: Справжній лідер за місткістю. Завдяки наявності верхніх ременів (Top Tether) на всіх п’яти задніх сидіннях, тут можна одночасно і зручно встановити п’ять дитячих автокрісел. Якщо потрібен щоденний доступ до третього ряду, конфігурацію можна оптимізувати під чотири крісла.

Безпека та простір: Єдиний великий гібрид у рейтингу, який поєднує можливість встановлення 5 крісел із наявністю повноцінних бічних шторок безпеки для пасажирів третього ряду (усього в машині 9 подушок). Салон надзвичайно просторий: навіть за умови встановлення автокрісел обличчям проти ходу руху, попереду комфортно розміститься водій зростом понад 188 см.

Запас ходу та багажник: На чистій електриці версія Dynamic FWD проїжджає 103 км, а повнопривідні модифікації AWD — до 152 км. Багажник із розкладеними трьома рядами вміщує одну коляску та дві сумки з покупками.

Volvo XC90

Volvo XC90

Дитячі крісла: Другий ряд має кріплення для трьох дитячих сидінь, а центральне місце оснащене унікальним фірмовим вбудованим бустером для дітей вагою 15−36 кг (зростом від 97 см). Проте третій ряд не має верхніх точок кріплення, тому там дитячі автокрісла зафіксувати не вдасться.

Безпека та простір: Шведський преміум гарантує топовий рівень безпеки завдяки захисним шторкам, які захищають пасажирів усіх трьох рядів. Сидіння другого ряду мають розсувний механізм для гнучкого розподілу простору, а на останньому ряду без проблем помістяться навіть дорослі пасажири.

Запас ходу та багажник: Електричний хід становить близько 50 км, що вимагатиме щоденного підключення до розетки. При повному завантаженні салону в багажник гарантовано поміщається одна дитяча коляска.

Kia Sorento

Kia Sorento

Дитячі крісла: Як і лідер списку, Sorento пропонує фіксатори Top Tether на всіх п’яти задніх місцях, дозволяючи взяти на борт п’ять дитячих сидінь одночасно. Проте для проходу на третій ряд одне крісло другого ряду доведеться знімати, тому в режимі щоденного використання машина оптимізована під чотири дитячі сидіння.

Безпека та простір: На задніх рядах легко поміщається водій зростом до 186 см. Сидіння гальорки досить просторі, але важливо враховувати нюанс: Kia не передбачила бічних подушок безпеки для пасажирів третього ряду.

Запас ходу та багажник: Батарея забезпечує близько 60 км ходу. Багажне відділення дуже містке: 18 великих пакетів у 5-місному варіанті або 5 пакетів (чи одна компактна коляска) у повному 7-місному компонуванні.

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Дитячі крісла: Третій ряд позбавлений верхніх кріплень для дитячих сидінь та подушок безпеки. На другому ряду (розділеному в пропорції 60:40) можна тісно, але зручно розмістити три вузькі автокрісла. Оскільки для проходу назад потрібно демонтувати крісло середнього ряду, для повсякденного життя це автомобіль формату «двоє дітей у кріслах».

Простір та ергономіка: Простір для ніг обмежений. Якщо ззаду стоять дитячі люльки проти ходу руху, попереду зможе сісти лише водій зростом до 162 см. З кріслами за ходом руху це значення збільшується до 180 см.

Запас ходу та багажник: Батареї вистачає на 90 км автономності. Багажник вміщує 15 пакетів із покупками (з двома рядами) або 4 пакети / одну дитячу коляску (з трьома рядами).

Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9

Дитячі крісла: Аналогічно до молодшої моделі, третій ряд не має кріплень для безпечного монтажу автокрісел та позбавлений шторки безпеки, тому гальорка тут призначена лише для періодичних поїздок дорослих чи підлітків низького зросту (до 162 см). У другому ряду спокійно стають три автокрісла.

Простір та ергономіка: Запас місця для ніг тут дещо кращий, ніж у Tiggo 8. Попереду перед кріслом за ходом руху може комфортно сісти людина зростом 186 см (проти ходу руху — до 182 см). Для щоденного використання модель також розрахована на двох дітей у стаціонарних автокріслах через специфіку доступу до салону.

Запас ходу та багажник: Головний козир моделі — рекордний електричний запас ходу до 170 км, чого більшості сімей вистачить на цілий тиждень поїздок до школи без підзарядки. Багажник готовий прийняти 15 великих пакетів у 5-місному варіанті або 5 пакетів / одну коляску за умови використання всіх 7 сидінь.

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