0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стартап із США пропонує знайти роботу за допомогою ШІ в обмін на 20% першої зарплати

Технології&Авто
15
Американський стартап Refer представив сервіс пошуку роботи, який працює за принципом «зворотного рекрутера».
Американський стартап Refer представив сервіс пошуку роботи, який працює за принципом «зворотного рекрутера».
Стартап Refer запустив сервіс, у якому ШІ-агент допомагає шукати вакансії, надсилає роботодавцям рекомендації від імені кандидата та бере оплату лише після успішного працевлаштування. Комісія становить 20% зарплати за перший місяць роботи.
Про це пише видання Gizmodo.

Модель «зворотного рекрутера»

Американський стартап Refer представив сервіс пошуку роботи, який працює за принципом «зворотного рекрутера». На відміну від звичайних кадрових агентств, він представляє не компанії, а кандидатів і підбирає для них відповідні вакансії.
Замість живого консультанта користувач отримує ШІ-агента на ім’я Lia. Кандидат повідомляє йому про свій досвід, бажану посаду, рівень зарплати та інші побажання. Після цього система підбирає відповідні вакансії. Якщо людина погоджується, Lia готує вступний лист і надсилає його менеджеру з найму.
Місце для вашої реклами
За даними компанії, понад половина кандидатів отримують запрошення на співбесіду протягом 24 годин після того, як Lia надсилає рекомендацію. Refer також заявляє, що вже допоміг організувати понад 5 тисяч співбесід і співпрацює з більш ніж 2 тисячами роботодавців, які приймають такі рекомендації.

Оплата лише після працевлаштування

Послуга не потребує передоплати. Якщо кандидат знаходить роботу завдяки сервісу, він сплачує компанії 20% своєї зарплати за перший місяць. Стартап зазначає, що найчастіше працює з вакансіями у сфері технологій, де рівень оплати праці зазвичай вищий.
На тлі поширення штучного інтелекту процес найму дедалі більше автоматизується. Кандидати використовують ШІ для створення резюме й мотиваційних листів, а роботодавці застосовують автоматичні системи для первинного відбору заявок. Refer пропонує використовувати штучний інтелект і на боці шукачів роботи.
За матеріалами:
НВ
ШІРоботаСтартап
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems