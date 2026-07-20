Стартап із США пропонує знайти роботу за допомогою ШІ в обмін на 20% першої зарплати Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Американський стартап Refer представив сервіс пошуку роботи, який працює за принципом «зворотного рекрутера».

Стартап Refer запустив сервіс, у якому ШІ-агент допомагає шукати вакансії, надсилає роботодавцям рекомендації від імені кандидата та бере оплату лише після успішного працевлаштування. Комісія становить 20% зарплати за перший місяць роботи.

Про це пише видання Gizmodo.

Модель «зворотного рекрутера»

Американський стартап Refer представив сервіс пошуку роботи, який працює за принципом «зворотного рекрутера». На відміну від звичайних кадрових агентств, він представляє не компанії, а кандидатів і підбирає для них відповідні вакансії.

Замість живого консультанта користувач отримує ШІ-агента на ім’я Lia. Кандидат повідомляє йому про свій досвід, бажану посаду, рівень зарплати та інші побажання. Після цього система підбирає відповідні вакансії. Якщо людина погоджується, Lia готує вступний лист і надсилає його менеджеру з найму.

За даними компанії, понад половина кандидатів отримують запрошення на співбесіду протягом 24 годин після того, як Lia надсилає рекомендацію. Refer також заявляє, що вже допоміг організувати понад 5 тисяч співбесід і співпрацює з більш ніж 2 тисячами роботодавців, які приймають такі рекомендації.

Оплата лише після працевлаштування

Послуга не потребує передоплати. Якщо кандидат знаходить роботу завдяки сервісу, він сплачує компанії 20% своєї зарплати за перший місяць. Стартап зазначає, що найчастіше працює з вакансіями у сфері технологій, де рівень оплати праці зазвичай вищий.

На тлі поширення штучного інтелекту процес найму дедалі більше автоматизується. Кандидати використовують ШІ для створення резюме й мотиваційних листів, а роботодавці застосовують автоматичні системи для первинного відбору заявок. Refer пропонує використовувати штучний інтелект і на боці шукачів роботи.

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