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Hyundai повністю викупить Boston Dynamics перед запуском роботів Atlas на заводах

Технології&Авто
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Hyundai Motor Group придбає приблизно 10% акцій Boston Dynamics
Hyundai Motor Group придбає приблизно 10% акцій Boston Dynamics
Hyundai Motor Group придбає приблизно 10% акцій Boston Dynamics, які залишаються у SoftBank, і зробить американського виробника роботів своєю дочірньою компанією. Фінансові умови угоди не розкриваються.
Про це повідомляє Reuters.
За даними південнокорейських медіа, пакет SoftBank може коштувати близько 500 млрд вон, або $335 млн. Така ціна відповідає оцінці Boston Dynamics приблизно у $3,4 млрд за поточним курсом.
Повний контроль дасть Hyundai більше свободи під час визначення інвестицій, довгострокової стратегії та можливого виходу Boston Dynamics на біржу. Компанія також планує ширше використовувати роботів у власному виробництві.

Роботи Atlas працюватимуть на заводі Hyundai у США

Гуманоїди Atlas почнуть працювати на заводі Hyundai у штаті Джорджія у 2028 році. Спочатку вони сортуватимуть і розкладатимуть автомобільні компоненти в потрібній послідовності, а до 2030 року їх планують залучити до складання деталей та інших складніших виробничих процесів.
Угода відбувається одночасно зі страйком працівників Hyundai у Південній Кореї. Профспілка вимагає гарантій збереження робочих місць перед впровадженням роботів і ШІ на конвеєрах. Один із її представників звинуватив Hyundai та Kia у намірах поступово замінювати працівників новими технологіями.
Hyundai придбала 80% Boston Dynamics у SoftBank у 2021 році. Разом із частками пов’язаних компаній і голови групи Чон Ий Сона автовиробник нині контролює понад 90% виробника роботів.
За матеріалами:
mezha.media
Роботи
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