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Google перейменувала NotebookLM на Gemini Notebook та додала нові функції

Технології&Авто
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NotebookLM тепер називається Gemini Notebook
NotebookLM тепер називається Gemini Notebook
Google оголосила про перейменування свого дослідницького інструменту NotebookLM у Gemini Notebook, який відтепер матиме більше можливостей у межах екосистеми Google, зокрема всередині додатка Gemini та в Пошуку Google. Компанія також повідомила про розширення можливостей сервісу, зокрема додавання функції виконання коду для аналізу даних.

Що зміниться

У новому оновленні кожен блокнот стає окремим захищеним хмарним контейнером, у якому користувачі можуть генерувати та виконувати код для створення інтерактивних результатів. Це дозволяє поєднувати дані з різних джерел та виконувати складний аналіз безпосередньо в інструменті.

Кому доступна нова функція

Google зазначила, що нова функція доступна користувачам платного тарифу Google AI Ultra, а також бізнес-клієнтам Workspace із доступом до AI Ultra Access та AI Expanded Access. Для Pro-користувачів можливість виконання коду буде відкрита найближчими тижнями.
Компанія повідомила, що блокноти вже можна переглядати у додатку Gemini, а незабаром вони стануть доступними й через Режим ШІ у Пошуку.
NotebookLM уперше було представлено на конференції Google I/O у 2023 році під назвою Project Tailwind. Відтоді продукт набув популярності й нині використовується понад 30 мільйонами користувачів та більш ніж 600 тисячами організацій. За три роки Google інтегрувала в нього нові можливості, серед яких створення інтерактивних подкастів, формування тематичних блокнотів, відеоогляди, підтримка додаткових форматів файлів та корпоративний тарифний план.
За матеріалами:
mezha.media
ШІGoogleЧат бот
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