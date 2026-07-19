Volkswagen готує електричну Jetta за $15 000 (фото)
Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M-6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю до 197 сил. Нова Jetta M6 вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна Jetta M6 складе приблизно 102 000 юанів ($15 000).
Перші фото електрокара з’явилися на сайті CarNewsChina.
Варто відзначити, що Jetta в Китаї — окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta.
Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M6 — обтічний седан із вигнутим дахом, вираженим «носом» і розкосими фарами.
У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів.
Габарити Jetta M6 2026:
- довжина — 4806 мм;
- ширина — 1868 мм;
- висота — 1500 мм;
- колісна база — 2820 мм;
- маса — 1557−1628 кг.
Седан Jetta M6 випускатимуть у передньопривідних модифікаціях потужністю 154 та 197 к. с.: максимальна швидкість складе, відповідно, 166 і 172 км/год. На вибір запропонують два варіанти батарей, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають.
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