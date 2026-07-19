0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen готує електричну Jetta за $15 000 (фото)

Технології&Авто
32
Jetta M6 — недорогий електричний седан
Jetta M6 — недорогий електричний седан, Фото: CarNewsChina
Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M-6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю до 197 сил. Нова Jetta M6 вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна Jetta M6 складе приблизно 102 000 юанів ($15 000).
Перші фото електрокара з’явилися на сайті CarNewsChina.
Варто відзначити, що Jetta в Китаї — окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta.
Jetta M<sup><small>6</small></sup> запропонують у версіях на 154 і 197 сил
Jetta M6 запропонують у версіях на 154 і 197 сил, Фото: CarNewsChina
Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M6 — обтічний седан із вигнутим дахом, вираженим «носом» і розкосими фарами.
У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів.

Габарити Jetta M6 2026:

  • довжина — 4806 мм;
  • ширина — 1868 мм;
  • висота — 1500 мм;
  • колісна база — 2820 мм;
  • маса — 1557−1628 кг.
Ціна Jetta M<sup><small>6</small></sup> стартуватиме з $15 000
Ціна Jetta M6 стартуватиме з $15 000, Фото: CarNewsChina
Седан Jetta M6 випускатимуть у передньопривідних модифікаціях потужністю 154 та 197 к. с.: максимальна швидкість складе, відповідно, 166 і 172 км/год. На вибір запропонують два варіанти батарей, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems