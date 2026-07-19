Volkswagen готує електричну Jetta за $15 000 (фото) Сьогодні 22:08 — Технології&Авто

Jetta M6 — недорогий електричний седан, Фото: CarNewsChina

Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M-6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю до 197 сил. Нова Jetta M 6 вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна Jetta M 6 складе приблизно 102 000 юанів ($15 000).

Перші фото електрокара з’явилися на сайті CarNewsChina.

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Варто відзначити, що Jetta в Китаї — окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M 6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta.

Jetta M 6 запропонують у версіях на 154 і 197 сил, Фото: CarNewsChina

Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M 6 — обтічний седан із вигнутим дахом, вираженим «носом» і розкосими фарами.

У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів.

Габарити Jetta M 6 2026:

довжина — 4806 мм;

ширина — 1868 мм;

висота — 1500 мм;

колісна база — 2820 мм;

маса — 1557−1628 кг.

Ціна Jetta M 6 стартуватиме з $15 000, Фото: CarNewsChina

Седан Jetta M 6 випускатимуть у передньопривідних модифікаціях потужністю 154 та 197 к. с.: максимальна швидкість складе, відповідно, 166 і 172 км/год. На вибір запропонують два варіанти батарей, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають.

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