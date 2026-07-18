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Українці дедалі частіше обирають гібридні авто: названо найпопулярніші моделі

Технології&Авто
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Toyota RAV4
Toyota RAV4
В Україні зріс попит на гібридні легкові автівки (HEV i PHEV). За січень-червень українці придбали 19,1 тис. гібридів, що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші гібриди на українському ринку

За даними аналітиків, частка нових гібридів дещо зменшилася. Якщо торік нові автомобілі становили 61% усіх реєстрацій, то цього року їхня частка скоротилася до 51%.
Найпопулярнішим новим гібридним автомобілем в Україні залишається Toyota RAV4 — за шість місяців зареєстровано 1770 таких авто.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
До трійки лідерів також увійшли Nissan Qashqai (601 авто) та Toyota Yaris Cross (511 авто).
Серед імпортованих гібридних автомобілів з пробігом першість у Ford Escape (555 авто).
Ford Escape
Ford Escape
Також до трійки найпопулярніших увійшли Ford Fusion US (470 авто) та Toyota Prius (460 авто).
Раніше Finance.ua писав, що протягом І півріччя 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. За аналогічний період минулого року цей показник становив 56,5%.
Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,2% продажів нових авто, торік було 37,1%.
За матеріалами:
Finance.ua
Авторинок УкраїниАвтоУкравтопром
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