Українці дедалі частіше обирають гібридні авто: названо найпопулярніші моделі Сьогодні 19:01 — Технології&Авто

Toyota RAV4

В Україні зріс попит на гібридні легкові автівки (HEV i PHEV). За січень-червень українці придбали 19,1 тис. гібридів, що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші гібриди на українському ринку

За даними аналітиків, частка нових гібридів дещо зменшилася. Якщо торік нові автомобілі становили 61% усіх реєстрацій, то цього року їхня частка скоротилася до 51%.

Найпопулярнішим новим гібридним автомобілем в Україні залишається Toyota RAV4 — за шість місяців зареєстровано 1770 таких авто.

Toyota RAV4

До трійки лідерів також увійшли Nissan Qashqai (601 авто) та Toyota Yaris Cross (511 авто).

Серед імпортованих гібридних автомобілів з пробігом першість у Ford Escape (555 авто).

Ford Escape

Також до трійки найпопулярніших увійшли Ford Fusion US (470 авто) та Toyota Prius (460 авто).

Раніше Finance.ua писав , що протягом І півріччя 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. За аналогічний період минулого року цей показник становив 56,5%.

Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,2% продажів нових авто, торік було 37,1%.

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