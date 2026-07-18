ДТП без страховки: як законно отримати компенсацію та виграти суд Сьогодні 11:22 — Технології&Авто

Юридичні тонкощі ДТП без страховки

Потрапити в дорожньо-транспортну пригоду — це завжди стрес. Але що робити, якщо у вас або у винуватця аварії немає обов’язкового страхового поліса (автоцивілки)? Як правильно діяти безпосередньо на місці події, щоб не отримати штраф за залишення місця ДТП та гарантовано компенсувати збитки за пошкоджене авто чи лікування?

новому випуску досвідчений адвокат Станіслав Ліфлянчик детально розбирає всі юридичні тонкощі ДТП без страховки.

Що означає ДТП без страховки

Фахівець пояснив, що поліс обов’язкового страхування покриває збитки, завдані іншим учасникам дорожнього руху. Йдеться не лише про пошкодження автомобілів, а й про шкоду майну чи здоров’ю людей.

Якщо винуватець ДТП не має автоцивілки, потерпілій стороні доведеться звертатися до МТСБУ, яке компенсує збитки зі спеціального фонду. Після цього бюро має право стягнути виплачені кошти з винуватця аварії.

Якщо ж компенсацію через МТСБУ отримати неможливо, відшкодовувати збитки доведеться через суд.

Що потрібно зробити одразу після ДТП без страховки

Насамперед необхідно переконатися, що ніхто не отримав травм та, за потреби, викликати швидку допомогу.

Після цього обов’язково потрібно повідомити про ДТП поліцію. Домовлятися «на місці» без оформлення аварії ризиковано, адже інший учасник згодом може заявити про залишення місця ДТП, що вже тягне адміністративну відповідальність.

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Також бажано одразу знайти свідків пригоди, особливо якщо між водіями виникає спір щодо того, хто порушив правила дорожнього руху. Варто записати їхні контакти та за можливості отримати відео з реєстраторів або камер спостереження.

Після оформлення ДТП важливо правильно зафіксувати суму завданої шкоди. Адвокат рекомендує звернутися до незалежного автоексперта, який проведе професійну оцінку пошкоджень, а також отримати дефектний акт на офіційному СТО із зазначенням вартості ремонту.

Проводити ремонт також варто лише на станціях технічного обслуговування, які видають чеки та офіційні документи. Саме вони стануть доказами фактичних витрат у разі судового спору.

Детальніше про ДТП без автоцивілки тут:

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