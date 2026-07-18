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Попит на електрокари у світі зростає четвертий місяць поспіль

Технології&Авто
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Популярність електрокарів у світі зростає
Популярність електрокарів у світі зростає, Фото: magnific
Світовий попит на електричні автомобілі зростає четвертий місяць поспіль завдяки Європі.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані консалтингової компанії Benchmark ⁠Mineral Intelligence (BMI).
Реєстрації електричних та гібридних автомобілів з підзарядкою від мережі зросли на 7% порівняно з минулим роком до 2 мільйонів у червні, тоді як обсяги за перше півріччя зросли на 2%.
Кількість реєстрацій електромобілів у Європі зросли на 31% до приблизно 530 000 одиниць, що є рекордом для червня.
BMI заявляють, що Європа залишається головним двигуном зростання електромобілів.
Зазначається, що кількість реєстрацій електрокарів в Китаї скоротилася на 11% до приблизно 1 мільйона автомобілів, а кількість реєстрацій електричних автомобілів в Північній Америці скоротилася на 13% після закінчення податкових пільг на електромобілі в США.
За матеріалами:
Укрінформ
АвтоЕлектромобілі
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