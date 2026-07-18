Попит на електрокари у світі зростає четвертий місяць поспіль
Світовий попит на електричні автомобілі зростає четвертий місяць поспіль завдяки Європі.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані консалтингової компанії Benchmark Mineral Intelligence (BMI).
Реєстрації електричних та гібридних автомобілів з підзарядкою від мережі зросли на 7% порівняно з минулим роком до 2 мільйонів у червні, тоді як обсяги за перше півріччя зросли на 2%.
Кількість реєстрацій електромобілів у Європі зросли на 31% до приблизно 530 000 одиниць, що є рекордом для червня.
BMI заявляють, що Європа залишається головним двигуном зростання електромобілів.
Зазначається, що кількість реєстрацій електрокарів в Китаї скоротилася на 11% до приблизно 1 мільйона автомобілів, а кількість реєстрацій електричних автомобілів в Північній Америці скоротилася на 13% після закінчення податкових пільг на електромобілі в США.
Поділитися новиною
Також за темою
McLaren презентувала суперкар 788HS (фото)
ПартнерськаБанківська реклама, яку подивляться всі: що зробили ПУМБ і Banda
Нові електромобілі BYD показали до прем’єри (фото)
Volkswagen скоротить модельний ряд авто на 50%
Apple може підняти ціни на iPhone 18 Pro Max одразу на $200: наслідки кризи пам’яті
BMW та Volkswagen зафіксували спад продажів у другому кварталі