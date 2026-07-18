BMW та Volkswagen зафіксували спад продажів у другому кварталі 18.07.2026, 01:18 — Технології&Авто

Світові продажі BMW впали

Німецькі автоконцерни BMW AG та Volkswagen AG зафіксували суттєве зниження глобальних продажів у другому кварталі. Головним чинником негативної динаміки став глибокий спад на китайському ринку, де з аналогічними труднощами раніше зіткнулися також Porsche та Mercedes-Benz.

Про це повідомляє Bloomberg.

BMW знижує фінансові прогнози

Найбільш відчутного удару криза в КНР завдала по BMW — постачання брендів BMW та Mini в азійській країні обвалилися на 30%.

Через це баварський автовиробник уже посилив заходи зі зниження витрат та погіршив свій фінансовий прогноз на 2026 рік.

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Падіння попиту в Китаї компанія намагається компенсувати випуском моделей на новій платформі Neue Klasse (зокрема, електрокросовера iX3) та за рахунок зростання продажів електромобілів у Європі та США.

Ключовими причинами кризи для європейських брендів є затяжна рецесія в секторі нерухомості Китаю, яка підірвала фінансові можливості заможних покупців, а також жорстка конкуренція з боку локальних виробників (зокрема BYD).

Додатковий тиск на європейський автопром чинять високі витрати на енергоносії в Європі та митні тарифи Дональда Трампа в США.

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