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BMW та Volkswagen зафіксували спад продажів у другому кварталі

Технології&Авто
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Світові продажі BMW впали
Світові продажі BMW впали
Німецькі автоконцерни BMW AG та Volkswagen AG зафіксували суттєве зниження глобальних продажів у другому кварталі. Головним чинником негативної динаміки став глибокий спад на китайському ринку, де з аналогічними труднощами раніше зіткнулися також Porsche та Mercedes-Benz.
Про це повідомляє Bloomberg.

BMW знижує фінансові прогнози

Найбільш відчутного удару криза в КНР завдала по BMW — постачання брендів BMW та Mini в азійській країні обвалилися на 30%.
Через це баварський автовиробник уже посилив заходи зі зниження витрат та погіршив свій фінансовий прогноз на 2026 рік.
Падіння попиту в Китаї компанія намагається компенсувати випуском моделей на новій платформі Neue Klasse (зокрема, електрокросовера iX3) та за рахунок зростання продажів електромобілів у Європі та США.
Ключовими причинами кризи для європейських брендів є затяжна рецесія в секторі нерухомості Китаю, яка підірвала фінансові можливості заможних покупців, а також жорстка конкуренція з боку локальних виробників (зокрема BYD).
Додатковий тиск на європейський автопром чинять високі витрати на енергоносії в Європі та митні тарифи Дональда Трампа в США.
За матеріалами:
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