BMW та Volkswagen зафіксували спад продажів у другому кварталі

Німецькі автоконцерни BMW AG та Volkswagen AG зафіксували суттєве зниження глобальних продажів у другому кварталі. Головним чинником негативної динаміки став глибокий спад на китайському ринку, де з аналогічними труднощами раніше зіткнулися також Porsche та Mercedes-Benz.
Падіння попиту в Китаї компанія намагається компенсувати випуском моделей на новій платформі Neue Klasse (зокрема, електрокросовера iX3) та за рахунок зростання продажів електромобілів у Європі та США.
Ключовими причинами кризи для європейських брендів є затяжна рецесія в секторі нерухомості Китаю, яка підірвала фінансові можливості заможних покупців, а також жорстка конкуренція з боку локальних виробників (зокрема BYD).
Додатковий тиск на європейський автопром чинять високі витрати на енергоносії в Європі та митні тарифи Дональда Трампа в США.