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OnePlus офіційно залишає ринки США та Європи

Технології&Авто
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Смартфони OnePlus переведуть на ColorOS
Смартфони OnePlus переведуть на ColorOS
OnePlus офіційно підтвердила, що залишає ринки США та Європи й більше не запускатиме там нові продукти. Материнська компанія Oppo обіцяє зберегти підтримку вже проданих пристроїв і виконувати гарантійні зобов’язання. У майбутньому смартфони OnePlus у цих регіонах переведуть на ColorOS замість власної оболонки OxygenOS.

Oppo обіцяє зберегти підтримку проданих пристроїв

У коментарі The Verge старший PR-менеджер Oppo у Європі Джеймс Патерсон підтвердив, що «оновлення програмного забезпечення та післяпродажна підтримка будуть гарантовані» у США та Європі. Водночас компанія не уточнила, як саме виконуватиме гарантійні зобов’язання у штатах, де тепер повністю припинить присутність (на європейському ринку Oppo продовжить продавати смартфони та інші пристрої).

Смартфони OnePlus переведуть на ColorOS

Патерсон додав, що смартфони OnePlus переведуть з OxygenOS на ColorOS «протягом найближчих місяців». Тим часом гендиректор Oppo Europe Елвіс Чжоу зазначив, що власники пристроїв зможуть повернутися до OxygenOS, якщо забажають — однак, ймовірно, втратять доступ до майбутніх оновлень.
Щодо самого бренду OnePlus, Чжоу неодноразово відмовлявся уточнювати, на яких ринках компанія продовжить працювати в майбутньому.
Цього тижня Bloomberg повідомив, що до наступного року OnePlus може залишити Індію та всі інші ринки, окрім Китаю. У заяві для The Verge представниця Oppo Ніколь Окпокірі підтвердила лише те, що «дорожня карта продуктів OnePlus у Китаї залишається без змін», що не дало чіткого розуміння щодо майбутнього бренду.
Крім того, Окпокірі підтвердила, що інший суббренд Oppo, Realme, також проходить процес реструктуризації.
За матеріалами:
mezha.media
Техніка
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