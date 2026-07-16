BMW, Toyota, Bosch та Repsol починають тестувати автомобілі на відновлюваному бензині Сьогодні 22:35 — Технології&Авто

BMW, Toyota, Bosch та Repsol починають тестувати автомобілі на відновлюваному бензині

Компанії BMW Group, Toyota Motor Europe, Repsol та Bosch офіційно оголосили про запуск унікальної ініціативи, аби довести в реальних умовах експлуатації, що існуючі автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння можуть ефективно та безпечно працювати виключно на відновлюваному бензині.

Про це повідомляє Repsol.

У межах експерименту, який стартував на початку липня 2026 року, задіяно парк із 20 транспортних засобів брендів BMW, MINI, Toyota та Lexus. Усі ці автомобілі заправляються виключно паливом Nexa 95 — на 100% відновлюваним бензином виробництва компанії Repsol.

100% відновлювальний бензин — це екологічно чисте паливо, вироблене виключно з відновлюваних ресурсів (біомаси, органічних відходів, рослинних та олій). Це революційна технологія, що дозволяє скоротити викиди CO2 на понад 70−90% у порівнянні зі звичайним паливом.

Цей проєкт покликаний надати європейській спільноті та регуляторним органам вагомі докази того, що екологічне паливо можна масштабувати вже сьогодні, використовуючи наявну інфраструктуру заправних станцій та звичайні серійні машини.

Ключові завдання

Організатори проєкту зосередилися на перевірці трьох стратегічно важливих напрямків:

доступність відновлюваного бензину: перевірка логістики та розподілу палива через мережу Repsol, яка наразі є єдиним постачальником 100% відновлюваного бензину на публічних АЗС в Іспанії;

цифрове відстеження та сертифікація: випробування технології цифрового моніторингу палива на кожному етапі його життєвого циклу;

експлуатаційна готовність: підтвердження того, що приватні та корпоративні автопарки можуть безперешкодно перейти на екологічне паливо без технічного переозброєння.

Ключову роль у питанні прозорості та верифікації відіграє компанія Bosch зі своєю передовою системою Digital Fuel Twin. Як пояснив керівник цього продуктового напрямку у Bosch Марко Бабіч, система забезпечує повну цифрову прозорість усього ланцюжка створення вартості палива — від моменту його потрапляння на ринок до бака конкретного споживача.

Програма збирає та аналізує дані з бортових комп’ютерів автомобілів, АЗС та транзакцій паливних карток у реальному часі. Це створює надійну основу для довіри з боку регуляторів та спрощує дотримання екологічних вимог.

Головна перевага відновлюваного палива полягає в тому, що воно не потребує створення нової коштовної інфраструктури чи розробки нових типів двигунів. У проєкті беруть участь абсолютно стандартні легкові автомобілі Toyota та Lexus, надані підрозділом Toyota España, а також штатні автомобілі автопарку BMW Group.

Боротьба за технологічну нейтральність

Результати та проміжні дані іспанського експерименту будуть офіційно передані політичним колам Європейського Союзу, представникам промисловості та профільним медіа.

Наразі екологічна політика ЄС зосереджена переважно на тотальній електрифікації, проте автори проєкту прагнуть довести, що концепція VEEF (Vehicles Exclusively running on Eligible Fuels — «автомобілі, що працюють виключно на екологічному паливі») має бути інтегрована в майбутню нормативно-правову базу на рівні з електромобілями.

Доктор Стефан Хеллер, керівник напрямку розвитку програми VEEF у BMW Group, наголосив, що відкритість до різних технологій є ключовим стовпом стратегії німецького концерну, адже це дозволяє збирати унікальні дані для створення максимально ефективних силових установок майбутнього.

Його колега з Toyota Motor Europe Паскаль Рух додав, що відновлюване паливо може стати ідеальним мостом до вуглецевої нейтральності, особливо в поєднанні з гібридними та плагін-гібридними технологіями. Він підкреслив, що існує серйозний ризик того, що Європа не зможе досягти 100% переходу на машини з нульовим рівнем викидів до 2035 року. У такому сценарії відновлюваний бензин є життєво необхідним інструментом для швидкого скорочення викидів CO2 як серед нових моделей, так і серед мільйонів уже існуючих автомобілів на дорогах.

Телеканал 24 За матеріалами:

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