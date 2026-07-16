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Spotify запустив ШІ-асистента із голосовим керуванням

Технології&Авто
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Spotify продовжує розширювати використання штучного інтелекту у своєму сервісі. Після запуску функцій для створення реміксів і персоналізованих подкастів компанія представила ШІ-асистента, який дозволяє користувачам керувати застосунком за допомогою голосових або текстових команд.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Нова функція отримала назву Talk to Spotify

ШІ-асистент під назвою «Talk to Spotify» працює як бета-функція і на цей час доступний виключно для платних користувачів англійською мовою. Активувати його можна із розділів Home та Now Playing у мобільному застосунку.
«Ви можете вести розмову з асистентом голосом або за допомогою тексту для того, щоб обрати, що послухати, дізнатися більше інформації про улюблену музику, повернутися до історії прослуховувань і глибше зануритися в подкасти та аудіокниги», — зазначає компанія в блозі.
Фактично, під час запуску застосунку користувачу не треба виконувати жодних інших дій, окрім як дати команду ШІ голосом: наприклад, ввімкнути конкретну пісню чи виконавця, або щось з новинок, чи підібрати «енергійнішу» музику.
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Крім того, під час відтворення пісні можна попросити асистента виконати додаткові дії: зберегти трек, додати до черги відтворення або підписатися на виконавця.
Додаткову інформацію про пісню можна отримати у розділі Now Playing, достатньо запитати конкретно: коли вийшов альбом, який це жанр або чим надихався автор. Аналогічні запитання можна ставити до подкастів чи аудіокниг, однак компанія не уточнює, як уникатиме галюцинацій і чи надаватиме її штучний інтелект посилання для перевірки фактів, на кшталт того, як працюють інші сучасні чатботи.
Цікаво, що ШІ зможе аналізувати власні музичні вподобання користувача. Наприклад, його можна запитати: «Коли я вперше слухав цю пісню?» або «Які жанри мені подобалися останнім часом?».

Функція поки доступна лише в трьох країнах

Щоб активувати «Talk to Spotify», потрібно натиснути кнопку мікрофона в полі пошуку та промовити або написати запит вручну.
Функція розгортається поступово для користувачів Premium віком від 18 років, починаючи з США, Ірландії та Швеції на iOS і Android.
За матеріалами:
mezha.media
ШІSpotify
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