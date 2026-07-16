Spotify запустив ШІ-асистента із голосовим керуванням

Spotify продовжує розширювати використання штучного інтелекту у своєму сервісі. Після запуску функцій для створення реміксів і персоналізованих подкастів компанія представила ШІ-асистента, який дозволяє користувачам керувати застосунком за допомогою голосових або текстових команд.
ШІ-асистент під назвою «Talk to Spotify» працює як бета-функція і на цей час доступний виключно для платних користувачів англійською мовою. Активувати його можна із розділів Home та Now Playing у мобільному застосунку.
«Ви можете вести розмову з асистентом голосом або за допомогою тексту для того, щоб обрати, що послухати, дізнатися більше інформації про улюблену музику, повернутися до історії прослуховувань і глибше зануритися в подкасти та аудіокниги», — зазначає компанія в блозі.
Фактично, під час запуску застосунку користувачу не треба виконувати жодних інших дій, окрім як дати команду ШІ голосом: наприклад, ввімкнути конкретну пісню чи виконавця, або щось з новинок, чи підібрати «енергійнішу» музику.
Крім того, під час відтворення пісні можна попросити асистента виконати додаткові дії: зберегти трек, додати до черги відтворення або підписатися на виконавця.
Додаткову інформацію про пісню можна отримати у розділі Now Playing, достатньо запитати конкретно: коли вийшов альбом, який це жанр або чим надихався автор. Аналогічні запитання можна ставити до подкастів чи аудіокниг, однак компанія не уточнює, як уникатиме галюцинацій і чи надаватиме її штучний інтелект посилання для перевірки фактів, на кшталт того, як працюють інші сучасні чатботи.
Now you can talk to Spotify: 🎧 It plays what you want 🎧 It adds what you want 🎧 It even answers what you’re curious about