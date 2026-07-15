Mercedes створив конкурента Tesla 3 Performance (фото) Сьогодні 23:59 — Технології&Авто

Mercedes-AMG CLA 45

Новий Mercedes-Benz CLA третього покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною. Новинка замінює бензиновий CLA 45 з 2,0-літровим турбомотором і виходить одразу у двох варіантах кузова: чотиридверний седан та універсал Shooting Brake.

Електромобіль Mercedes-AMG CLA 45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance.

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Що відомо про новинку від Mercedes

Головна відмінність Mercedes-AMG CLA 45 — двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км/год.

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Батарея Mercedes CLA ємністю 94 кВт∙год залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала — 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини.

Новий Mercedes-AMG CLA 45 отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу.

Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду.

У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння (їх пропонують два види), а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран, причому він отримав особливу графіку.

AvtoDream За матеріалами:

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