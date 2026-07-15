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Е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: що це і як його оформити

Технології&Авто
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Е-свідоцтво про реєстрацію ТЗ
Е-свідоцтво про реєстрацію ТЗ
Власники автомобілів можуть оформити електронне свідоцтво про реєстрацію, яке має таку ж юридичну силу, як і пластиковий документ, та завжди доступне у смартфоні.
Про це нагадали у МВС.

Що таке електронне свідоцтво та як його оформити

Електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (е-свідоцтво) є повноцінним документом, який не потребує виготовлення на пластиковому бланку. Воно містить серію та номер, відображається в Кабінеті водія і застосунку Дія та є чинним на всій території України.
Оформити е-свідоцтво можна під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу. Для цього достатньо повідомити про своє бажання адміністратору сервісного центру МВС або під час оформлення послуги онлайн через Кабінет водія чи застосунок Дія обрати варіант отримання документа виключно в електронній формі.
У такому разі пластикове свідоцтво не виготовлятиметься, а власник отримає лише цифровий документ.

Чи можна згодом отримати пластиковий документ

Якщо з часом виникне потреба у свідоцтві на бланку, власник електронного документа може змінити його формат.
Для цього потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, пройти процедуру реєстрації або перереєстрації транспортного засобу та надати паспорт або ID-картку із зареєстрованим місцем проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків і електронне свідоцтво в застосунку Дія.
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Також необхідно оплатити адміністративну послугу та вартість виготовлення бланкової продукції.

Кому стане у пригоді е-свідоцтво

Електронний документ буде особливо зручним для водіїв, які активно користуються державними цифровими сервісами, оформлюють адміністративні послуги онлайн та не хочуть витрачати кошти на виготовлення пластикового документа.
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Водночас власники транспортних засобів можуть самостійно обирати, який формат їм зручніший — лише електронний або традиційний документ на бланку, що також відображається в цифровому вигляді.
У сервісних центрах МВС зазначають, що розвиток цифрових послуг дозволяє зробити державні сервіси доступнішими, а використання електронних документів допомагає економити час, кошти та раціональніше використовувати бланкову продукцію.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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