Apple запустила публічне тестування iOS 27: які моделі підтримуються 15.07.2026, 00:11 — Технології&Авто

Siri AI працює на iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, усіх моделях iPhone 16 та новіших смартфонах.

Apple відкрила безплатне тестування iOS 27 для всіх учасників Apple Beta Software Program. Оновлення підтримує iPhone 11 і новіші моделі, а також iPhone SE другого та третього поколінь, однак головні ШІ-функції мають суворіші системні вимоги.

Які iPhone підтримують Siri AI

Siri AI працює на iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, усіх моделях iPhone 16 та новіших смартфонах. Асистент підтримує тривалі розмови, враховує вміст екрана та особистий контекст із пошти, повідомлень, нотаток і календаря, а також може виконувати дії в застосунках. Історію розмов зберігає окремий застосунок Siri із приватною синхронізацією через iCloud.

Чи доступна iOS 27 в Україні

В Україні публічну бету iOS 27 можна встановити без регіональних обмежень. Siri AI наразі працює лише англійською, тому для її активації потрібен сумісний iPhone із відповідною мовою системи та Siri.

Apple окремо відкладає запуск асистента на iPhone і iPad у країнах Європейського Союзу, але Україна до цього обмеження не належить.

Які зміни отримала iOS 27

Серед інших змін — повзунок прозорості Liquid Glass, перероблений «Екранний час», нові інструменти редагування у «Фото» та покращений пошук. Apple також заявляє про запуск застосунків до 30% швидше, появу нових знімків у галереї до 70% швидше та прискорення AirDrop до 80%. Ці показники отримані у внутрішніх тестах на різних моделях iPhone й можуть відрізнятися залежно від пристрою та сценарію.

Як встановити публічну бета-версію

Для встановлення потрібно зареєструватися на сайті програми тестування, а потім відкрити «Параметри» — «Загальні» — «Оновлення ПЗ» — «Бета-оновлення» та вибрати iOS 27 Public Beta. Apple радить попередньо створити резервну копію та не встановлювати тестову систему на основний пристрій через можливі помилки, швидше розряджання акумулятора й несумісність застосунків.

Фінальна версія iOS 27 вийде восени 2026 року. До того часу функції та їхня доступність можуть змінитися.

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