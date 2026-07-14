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Китай вперше експортував понад 1 мільйон авто за місяць

Технології&Авто
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У червні 2026 року місячний експорт автомобілів із Китаю вперше в історії перетнув позначку в 1 мільйон одиниць.
Стрімке зростання постачань відбувається на тлі загального стрибка китайської торгівлі, що посилює напругу у відносинах із партнерами, зокрема з Європейським Союзом.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.
Постачання автомобілів за кордон зросли на 71,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 1,06 мільйона одиниць. З такими темпами Китай за підсумками 2026 року може експортувати понад 10 мільйонів авто (для порівняння: минулого року цей показник становив 7,1 млн, а у 2023 році — 4,9 млн).
Експортний бум зумовлений різким уповільненням внутрішніх продажів у Китаї після скасування субсидій на електромобілі та падінням попиту на машини з двигунами внутрішнього згоряння. Такий перекіс змусив виробників шукати зовнішні ринки, що вже спонукало ЄС та інші країни запровадити високі захисні мита на китайські авто.

Лідери продажів

Головними рушіями автомобільного експорту в червні стали три провідні китайські компанії:
  • Chery: експортувала 191 062 машини (+80% порівняно з червнем минулого року), встановлюючи історичний рекорд четвертий місяць поспіль.
  • BYD: продала за кордон 175 000 авто (+95% у річному вимірі), що становило рекордні 43% від усього червневого обсягу виробництва компанії.
  • Geely: зафіксувала експорт на рівні 102 874 автомобілів (+157%), уперше перевищивши позначку у 100 000 одиниць за місяць.
За матеріалами:
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