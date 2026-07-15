0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung, Apple чи Xiaomi: названо лідера світового ринку смартфонів

Технології&Авто
20
Samsung очолив рейтинг виробників смартфонів
Samsung очолив рейтинг виробників смартфонів
Аналітики Counterpoint Research підбили підсумки другого кварталу 2026 року на світовому ринку смартфонів. Попри загальне падіння продажів, окремі виробники змогли зміцнити свої позиції та наростити поставки. Найбільшу частку ринку зберегла Samsung, тоді як Apple встановила новий власний рекорд.

Samsung і Apple залишаються лідерами ринку

За даними Counterpoint Research, найбільшим виробником смартфонів за обсягом поставок у другому кварталі стала Samsung. Компанія збільшила поставки на 4% у річному вимірі, а її частка світового ринку сягнула 24%. Значною мірою цьому сприяв високий попит на флагманську серію Galaxy S26, зокрема модель Galaxy S26 Ultra.
Друге місце посіла Apple. Компанія наростила поставки на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року та збільшила свою частку світового ринку до рекордних 20%. Основним драйвером продажів стала лінійка iPhone 17, яку аналітики називають однією з найуспішніших в історії компанії.
Водночас китайські виробники Xiaomi, OPPO та vivo зафіксували двозначне скорочення поставок. За словами аналітиків, на це вплинуло подорожчання чипів пам’яті, що особливо позначилося на сегменті бюджетних і смартфонів середнього класу. Попри це Xiaomi вдалося втримати значну частку ринку завдяки популярності моделей Redmi Note 15, Redmi K90 і Xiaomi 17.
За підсумками другого кварталу рейтинг виробників виглядає так:
  • Samsung — 22%;
  • Apple — 20%;
  • Xiaomi — 11%;
  • OPPO — 10%;
  • vivo — 8%;
  • інші виробники — 29%.
Google і Huawei до першої п’ятірки не увійшли, однак також продемонстрували позитивну динаміку попри складну ситуацію на ринку.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ

Світові продажі смартфонів продовжують падати

Загалом світовий ринок смартфонів у другому кварталі скоротився на 11%, повернувшись до рівня 2013 року.
За прогнозом Counterpoint Research, до кінця 2026 року глобальні поставки смартфонів можуть знизитися ще на 14%. Однією з головних причин такого спаду аналітики називають дефіцит чипів пам’яті, який, за їхніми оцінками, збережеться і протягом 2027 року.
За матеріалами:
Autogeek
XiaomiСмартфониSamsungApple
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems