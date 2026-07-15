Samsung, Apple чи Xiaomi: названо лідера світового ринку смартфонів Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Samsung очолив рейтинг виробників смартфонів

Аналітики Counterpoint Research підбили підсумки другого кварталу 2026 року на світовому ринку смартфонів. Попри загальне падіння продажів, окремі виробники змогли зміцнити свої позиції та наростити поставки. Найбільшу частку ринку зберегла Samsung, тоді як Apple встановила новий власний рекорд.

Samsung і Apple залишаються лідерами ринку

За даними Counterpoint Research, найбільшим виробником смартфонів за обсягом поставок у другому кварталі стала Samsung. Компанія збільшила поставки на 4% у річному вимірі, а її частка світового ринку сягнула 24%. Значною мірою цьому сприяв високий попит на флагманську серію Galaxy S26, зокрема модель Galaxy S26 Ultra.

Друге місце посіла Apple. Компанія наростила поставки на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року та збільшила свою частку світового ринку до рекордних 20%. Основним драйвером продажів стала лінійка iPhone 17, яку аналітики називають однією з найуспішніших в історії компанії.

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Водночас китайські виробники Xiaomi, OPPO та vivo зафіксували двозначне скорочення поставок. За словами аналітиків, на це вплинуло подорожчання чипів пам’яті, що особливо позначилося на сегменті бюджетних і смартфонів середнього класу. Попри це Xiaomi вдалося втримати значну частку ринку завдяки популярності моделей Redmi Note 15, Redmi K90 і Xiaomi 17.

За підсумками другого кварталу рейтинг виробників виглядає так:

Samsung — 22%;

Apple — 20%;

Xiaomi — 11%;

OPPO — 10%;

vivo — 8%;

інші виробники — 29%.

Google і Huawei до першої п’ятірки не увійшли, однак також продемонстрували позитивну динаміку попри складну ситуацію на ринку.

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Світові продажі смартфонів продовжують падати

Загалом світовий ринок смартфонів у другому кварталі скоротився на 11%, повернувшись до рівня 2013 року.

За прогнозом Counterpoint Research, до кінця 2026 року глобальні поставки смартфонів можуть знизитися ще на 14%. Однією з головних причин такого спаду аналітики називають дефіцит чипів пам’яті, який, за їхніми оцінками, збережеться і протягом 2027 року.

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