Honda запровадила іспити з ШІ та щомісячні бонуси до $1000 для працівників-відмінників Сьогодні 04:49 — Технології&Авто

Honda запустила трирівневу систему сертифікації

Японський автовиробник Honda Motor запровадив програму сертифікації та фінансового заохочення для співробітників, яка має стимулювати активніше використання штучного інтелекту в повсякденній роботі.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Трирівнева сертифікація з ШІ

Компанія запустила трирівневу систему сертифікації, яка оцінює рівень знань і практичного використання інструментів штучного інтелекту. Оцінювання передбачає письмовий іспит та співбесіду. За результатами працівники отримують один із трьох рівнів компетентності. Від рівня сертифікації залежатиме розмір додаткових виплат.

Максимальний бонус становить 150 тисяч єн на місяць

Працівники, які продемонструють високий рівень володіння інструментами штучного інтелекту, можуть отримувати щомісячну премію у розмірі до 150 тис. єн, або близько 920 доларів.

Наразі сертифікацію зі штучного інтелекту пройшли 280 із 45 тис. співробітників Honda.

При цьому право на максимальний щомісячний бонус отримали менш ніж десять працівників.

Протягом наступних кількох років компанія планує збільшити кількість сертифікованих ШІ-спеціалістів до 1000 і розраховує, що вони допоможуть пришвидшити впровадження технології у виробничі та бізнес-операції, а також навчатимуть колег.

Інші японські компанії також стимулюють використання ШІ

Honda — не єдина японська компанія, яка стимулює працівників до використання ШІ. Мережа магазинів FamilyMart вже враховує використання штучного інтелекту як один із критеріїв оцінки ефективності працівників, чим, очевидно, викликала критику.

Авіакомпанія All Nippon Airways включила ШІ до своєї програми інновацій для співробітників, де одним із найуспішніших проєктів стала система аналізу зображень для контролю стану авіадвигунів, яка допомагає ефективніше проводити технічне обслуговування та раніше виявляти потенційні несправності. Команда, що розробила рішення, також отримала фінансові винагороди.

За даними Nikkei Asia, на березень 2026 року близько 10% зі 143 найбільших компаній Японії пропонували прямі фінансові стимули для співробітників за використання штучного інтелекту в роботі.

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