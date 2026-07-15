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Samsung готує випуск One UI 9.0 на базі Android 17

Технології&Авто
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Офіційна презентація One UI 9.0 має відбутися під час заходу Galaxy Unpacked 22 липня 2026 року
Офіційна презентація One UI 9.0 має відбутися під час заходу Galaxy Unpacked 22 липня 2026 року
Компанія Samsung готується до офіційного випуску свого наступного великого оновлення інтерфейсу — One UI 9.0, яке базуватиметься на операційній системі Android 17. Наразі запущено програму бета-тестування для окремих моделей Galaxy, що дозволяє ознайомитися з майбутніми функціями до стабільного релізу.
Таку інформацію оприлюднив портал Gizmochina.

Дати випуску та сумісність

Офіційна презентація One UI 9.0 має відбутися під час заходу Galaxy Unpacked 22 липня 2026 року. Очікується, що нове програмне забезпечення дебютує разом із смартфонами Galaxy Z Fold 8 та Galaxy Z Flip 8. Поширення стабільної версії для актуальних моделей почнеться у вересні 2026 року.
Хоча офіційний список пристроїв ще не оприлюднено, оновлення отримають актуальні лінійки Samsung:
  • Galaxy S series;
  • Galaxy Z series;
  • Galaxy A series;
  • Galaxy M series;
  • Galaxy F series;
  • Galaxy Tab series;
  • Galaxy XCover series.

Ключові зміни та нові функції

Інтерфейс One UI 9.0 зосереджений на дрібних візуальних покращеннях та розширенні можливостей штучного інтелекту. Основні зміни включають:
  • збільшені повзунки гучності та яскравості для зручнішого керування дотиком;
  • нові анімовані хвилі у віджетах медіаплеєра на екрані блокування;
  • впровадження Creative Studio безпосередньо у системні додатки для створення профільних карток;
  • розширення підтримки жестів у модулі Home Up програми Good Lock;
  • функція «Ask AI» у браузері Samsung для отримання швидких відповідей з вебсторінок.
Крім того, оновлення отримає системні функції Android 17, зокрема розширену підтримку «бульбашок» для всіх типів додатків, покращений вибір контактів для надання дозволів та вдосконалену адаптацію інтерфейсу під різні розміри екранів.
За матеріалами:
prostomob
SamsungСмартфони
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