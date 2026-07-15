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Яких авто водії позбуваються найшвидше

Технології&Авто
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Яких авто водії позбуваються найшвидше
Яких авто водії позбуваються найшвидше
Норвезький ресурс Bilpriser провів масштабне дослідження ринкових трендів, проаналізувавши 32 092 реєстраційні записи приватних клієнтів. Результати показали різницю в поведінці водіїв залежно від обраного бренду.
Про це пише Moto.
Найшвидше на вторинному ринку опиняються автомобілі марок Porsche та Tesla. Власники спорткарів Porsche розстаються зі своїми машинами в середньому вже через 3,9 року, а електромобілі Tesla продають через 4 роки експлуатації. Експерти виділяють дві головні причини такої поспішності.
Багато водіїв намагаються позбутися машин перед закінченням заводської гарантії, щоб уникнути дорогих ремонтів. Крім того, серед покупців цих марок переважають молоді люди середнім віком до 43 років, які перебувають на піку кар’єри та мають кошти для частого оновлення особистого транспорту.
Схожа тенденція швидкого продажу спостерігається і серед інших представників преміумсегмента, зокрема брендів BMW, Volvo, Audi та Lexus.
На протилежному боці рейтингу опинилися японські виробники масового сегмента, автомобілі яких служать своїм господарям понад десятиліття. Абсолютним лідером за цим показником є бренд Honda, машини якого змінюють власника лише через 11,6 року після купівлі.
Також високі позиції займають марки Mitsubishi, Suzuki та Toyota, що підтверджує репутацію цих транспортних засобів як надійних помічників на довгі роки.
  1. Honda — 11,6 року
  2. Mitsubishi — 10,9 року
  3. Suzuki — 10,6 року
  4. Subaru — 9,9 року
  5. Opel — 9,2 року
  6. Toyota — 8,8 року
  7. Mazda — 8,4 року
  8. Peugeot — 8,2 року
  9. Ford — 8,1 року
  10. Nissan — 8 років
  11. Volkswagen — 7,8 року
  12. Citroen — 7,5 року
  13. Renault — 7,3 року
  14. Kia — 7,1 року
  15. Mercedes — 6,9 року
  16. Skoda — 6,9 року
  17. Jaguar — 6,5 року
  18. Audi — 6,3 року
  19. Volvo — 6,3 року
  20. Lexus — 6,2 року
  21. Hyundai — 6,1 року
  22. BMW — 5,5 року
  23. Tesla — 4 роки
  24. Porsche — 3,9 року
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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