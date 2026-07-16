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Які автомобілі не варто купувати: список проблемних моделей за $4000

Технології&Авто
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Rover 75
Rover 75
На вторинному ринку за кілька тисяч доларів можна знайти чимало автомобілів бізнес-класу, які й досі мають презентабельний вигляд. Однак низька ціна часто приховує дорогий ремонт, дефіцит запчастин і серйозні технічні проблеми.
Експерти радять уважно перевіряти такі машини перед купівлею, адже економія на старті може обернутися значними витратами в майбутньому.

Які моделі можуть принести найбільше проблем

За інформацією каналу AutoMess, одним із ризикованих варіантів є Volkswagen Passat B5 Plus. Попри багате оснащення, турбовані бензинові двигуни часто потребують дорогого ремонту турбіни та фазорегулятора, а дизельний V6 схильний до швидкого зносу розподільчих валів. Додатковими слабкими місцями називають алюмінієву передню підвіску та електронний блок комфорту, який може постраждати від потрапляння води.
До списку також увійшов Mercedes-Benz E-Class (W210). Головною проблемою цієї моделі експерти називають корозію кузова. Крім того, через іржу можуть руйнуватися передні опори пружин, а бензинові двигуни та автоматична коробка передач відзначаються високими витратами на обслуговування та пальне.
Ще один автомобіль із неоднозначною репутацією — BMW 5 Series (E39). У бюджеті до 4000 доларів знайти добре збережений екземпляр практично неможливо. Власники часто стикаються з підвищеною витратою мастила, проблемами із системою охолодження та дорогим ремонтом алюмінієвої підвіски.
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Серед моделей, до яких також радять ставитися обережно, — Ford Mondeo III, дизельні версії якого можуть потребувати дорогого ремонту паливної системи, Mitsubishi Galant VIII із чутливим до якості пального двигуном і схильністю до корозії, а також Peugeot 407, який відомий проблемною автоматичною коробкою передач, дорогою підвіскою та складним ремонтом елементів кліматичної системи.

Який автомобіль назвали найневдалішим вибором

Найризикованішою покупкою серед автомобілів у цій ціновій категорії експерти назвали Rover 75, який випускався з 1998 до 2005 року.
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Попри привабливий дизайн, оздоблення салону та участь BMW у розробці моделі, автомобіль має низку дорогих технічних недоліків. Зокрема, бензинові двигуни V6 схильні до перегріву через проблеми з корпусом термостата, а система газорозподільного механізму потребує дорогого обслуговування.
Окремою проблемою в Україні залишається дефіцит запчастин. Багато деталей доводиться замовляти з-за кордону, що значно збільшує час і вартість ремонту. Крім того, Rover 75 має низьку ліквідність на вторинному ринку, тому продати такий автомобіль після купівлі може бути непросто.
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Експерти наголошують, що під час вибору вживаного автомобіля варто оцінювати не лише його зовнішній вигляд і початкову вартість, а й майбутні витрати на ремонт, доступність запчастин та загальну надійність моделі.
За матеріалами:
Novyny.live
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