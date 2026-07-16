Які автомобілі не варто купувати: список проблемних моделей за $4000 16.07.2026, 02:04 — Технології&Авто

Rover 75

На вторинному ринку за кілька тисяч доларів можна знайти чимало автомобілів бізнес-класу, які й досі мають презентабельний вигляд. Однак низька ціна часто приховує дорогий ремонт, дефіцит запчастин і серйозні технічні проблеми.

Експерти радять уважно перевіряти такі машини перед купівлею, адже економія на старті може обернутися значними витратами в майбутньому.

Які моделі можуть принести найбільше проблем

За інформацією каналу AutoMess, одним із ризикованих варіантів є Volkswagen Passat B5 Plus. Попри багате оснащення, турбовані бензинові двигуни часто потребують дорогого ремонту турбіни та фазорегулятора, а дизельний V6 схильний до швидкого зносу розподільчих валів. Додатковими слабкими місцями називають алюмінієву передню підвіску та електронний блок комфорту, який може постраждати від потрапляння води.

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До списку також увійшов Mercedes-Benz E-Class (W210). Головною проблемою цієї моделі експерти називають корозію кузова. Крім того, через іржу можуть руйнуватися передні опори пружин, а бензинові двигуни та автоматична коробка передач відзначаються високими витратами на обслуговування та пальне.

Ще один автомобіль із неоднозначною репутацією — BMW 5 Series (E39). У бюджеті до 4000 доларів знайти добре збережений екземпляр практично неможливо. Власники часто стикаються з підвищеною витратою мастила, проблемами із системою охолодження та дорогим ремонтом алюмінієвої підвіски.

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Серед моделей, до яких також радять ставитися обережно, — Ford Mondeo III, дизельні версії якого можуть потребувати дорогого ремонту паливної системи, Mitsubishi Galant VIII із чутливим до якості пального двигуном і схильністю до корозії, а також Peugeot 407, який відомий проблемною автоматичною коробкою передач, дорогою підвіскою та складним ремонтом елементів кліматичної системи.

Який автомобіль назвали найневдалішим вибором

Найризикованішою покупкою серед автомобілів у цій ціновій категорії експерти назвали Rover 75, який випускався з 1998 до 2005 року.

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Попри привабливий дизайн, оздоблення салону та участь BMW у розробці моделі, автомобіль має низку дорогих технічних недоліків. Зокрема, бензинові двигуни V6 схильні до перегріву через проблеми з корпусом термостата, а система газорозподільного механізму потребує дорогого обслуговування.

Окремою проблемою в Україні залишається дефіцит запчастин. Багато деталей доводиться замовляти з-за кордону, що значно збільшує час і вартість ремонту. Крім того, Rover 75 має низьку ліквідність на вторинному ринку, тому продати такий автомобіль після купівлі може бути непросто.

Експерти наголошують, що під час вибору вживаного автомобіля варто оцінювати не лише його зовнішній вигляд і початкову вартість, а й майбутні витрати на ремонт, доступність запчастин та загальну надійність моделі.

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