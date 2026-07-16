Першим пристроєм OpenAI стане розумна колонка з камерою та рухомими деталями — Bloomberg Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

OpenAI розробляє портативну розумну колонку, яка має стати «людиноподібним ШІ-компаньйоном для дому». Пристрій інтегрують із ChatGPT і наділять механічними елементами, здатними рухатися самостійно.

Про це пише Bloomberg.

Пристрій отримає камеру та сенсори

Колонка не матиме дисплея, але отримає камеру та додаткові сенсори для розпізнавання оточення. Вбудований акумулятор дозволить переносити її між кімнатами, хоча пристрій розрахований передусім на домашнє використання.

Серед заявлених можливостей — керування розумним будинком, відтворення медіа, відповіді на запитання та повідомлення.

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Колонка також зможе отримувати доступ до особистих даних, зокрема електронної пошти, щоб краще розуміти власника, передбачати його потреби та самостійно пропонувати інформацію.

Рухомі механічні компоненти мають створювати враження, що пристрій «живий», а не просто реагує на команди. Які саме частини рухатимуться та чи зможе колонка самостійно переміщатися поверхнею, джерела не уточнили.

Над проєктом працюють колишні інженери Apple

Над проєктом працюють студія Джоні Айва LoveFrom і колишні інженери Apple, які брали участь у створенні iPhone та Mac. Розробка ще триває, тому дизайн і набір функцій можуть змінитися. OpenAI не прокоментувала витік, а ціна та країни запуску невідомі.

Інформація з’явилася через кілька днів після того, як Apple подала позов проти OpenAI через ймовірне викрадення комерційних таємниць для розробки власних пристроїв. OpenAI заперечує звинувачення та вважає, що майбутня колонка суттєво відрізняється від продуктів Apple.

Нагадаємо, перший апаратний продукт OpenAI має надійти користувачам не раніше кінця лютого 2027 року. Раніше компанія підтверджувала існування прототипу без екрана, призначеного для використання разом зі смартфоном або ноутбуком.

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