Apple звинуватила колишніх співробітників у передачі секретної інформації OpenAI Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Apple вимагає відшкодування збитків. Фото: https://voi.id/

Компанія Apple подала позов проти OpenAI, звинувативши розробника штучного інтелекту у викраденні комерційних таємниць для створення власного апаратного пристрою.

Про це пише The Guardian.

У позові стверджується, що OpenAI переманювала співробітників Apple та схиляла їх до передачі конфіденційних матеріалів, дизайнів продуктів та іншої закритої інформації компанії.

«Останнім часом з’явилися суттєві докази того, що працівники OpenAI незаконно заволоділи секретною та конфіденційною інформацією Apple щодо наших ще не представлених технологій, процесів і продуктів», — заявив представник Apple.

Речник OpenAI Дрю Пусатері повідомив, що компанія вивчає судові матеріали.

У компанії наголосили, що постійно працюють над створенням нових технологій і приділяють особливу увагу захисту інтелектуальної власності.

Apple вимагає відшкодування збитків, а також судового рішення, яке заборонить OpenAI володіти або використовувати комерційні таємниці компанії.

Партнерство між компаніями змінилося судовим конфліктом

Позов Apple став несподіваним поворотом у відносинах між двома технологічними компаніями, які в 2024 році оголосили про масштабне партнерство. У межах цієї співпраці Apple інтегрувала чат-бот ChatGPT від OpenAI в операційні системи для iPhone, iPad та Mac.

Однак під час презентації оновленого голосового помічника Siri минулого місяця компанія Apple використала для його функцій штучного інтелекту модель Gemini від Google, а не ChatGPT.

Напруження у відносинах між компаніями почало зростати минулого року після того, як OpenAI придбала за 6,4 млрд доларів стартап у сфері апаратного забезпечення, заснований колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом.

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Стартап io Products, заснований Айвом, також фігурує у позові Apple.

«Молодий апаратний бізнес OpenAI зараз вкрай нестійкий через незаконне використання привласнених комерційних таємниць», — йдеться у позовній заяві Apple.

Apple звинувачує колишніх співробітників у передачі конфіденційної інформації

У позові зазначається, що кілька колишніх співробітників Apple перейшли до OpenAI, забравши із собою комерційні таємниці компанії. Серед них згадується керівник апаратного напрямку OpenAI Тан Ю Тан, який раніше обіймав посаду віцепрезидента Apple.

Apple стверджує, що він передав OpenAI інформацію про постачальників компанії та заохочував кандидатів на роботу в OpenAI розкривати конфіденційні відомості про Apple під час співбесід.

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У позові також зазначається, що він просив кандидатів, які ще працювали в Apple, приносити на співбесіди «реальні компоненти» компанії для демонстрації та обговорення.

Ще один колишній співробітник Apple, Чанг Лю, якого також згадують у матеріалах справи, звинувачується в тому, що після звільнення він залишив у себе ноутбук компанії. За твердженням Apple, Лю скористався помилкою в системі автентифікації, отримав доступ до внутрішньої мережі компанії та завантажив десятки конфіденційних файлів, пов’язаних з апаратними розробками.

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