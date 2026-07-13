Як інвестувати в ETF-фонди: ТОП-5 портфелів на думку експертки Сьогодні 12:45 — Особисті фінанси

Інвестиції

Вибір інвестиційного портфеля залежить не лише від бажаної дохідності, а й від готовності інвестора переживати тимчасові втрати. Та з яких активів можна сформувати збалансований портфель і як підібрати стратегію під власний рівень ризику.

Про це розповіла інвестиційна консультантка навчального центру Біржовий університет та приватна інвесторка з понад 20-річним досвідом роботи на ринку Анна Гапа під час конференції VLASNA. До речі, запис конференції доступний за цим посиланням

Отже, за останні 30 років найкращу дохідність показав Фонд QQQ — це ETF, створений на індекс NASDAQ-100, який включає переважно технологічні компанії, які торгуються на біржі NASDAQ. За останні 30 років його дохідність склала 14% річних. Якщо рахували лише останні 10 років — 22% річних.

Та що ж не так із QQQ? За словами Гапи, проблема у тому, що за останні 30 років найбільша просадка за індексом NASDAQ-100 складала 81%. Це було під час кризи 2000−2001 року. На відновлення до своїх початкових показників знадобилося 175 місяців, а це практично 14,5 років.

«Питання до інвесторів: чи готові вони морально, якщо вкладуть 10 тис. доларів, в якийсь момент побачити у себе на рахунку з цієї суми тільки 2 тис. доларів, і чекати потім 14−15 років, поки інвестиція поверне у ціні? Оскільки не всі готові до такої просадки у своєму портфелі, відповідно, задача знайти таку комбінацію активів, щоб ця потенційна просадка була меншою», — зазначає інвесторка.

Варто розуміти, що з однієї сторони інвестор отримає нижчу дохідність, але при цьому обмежується сума просадки, яка можлива у портфелі. Тобто суть побудови інвестиційного портфеля полягає у тому, щоб підібрати та скомпонувати активи таким чином, щоб прийнятна дохідність забезпечувала прийнятну просадку.

З яких активів експертка радить формувати портфель

Акції — найбільше зростають у ціні в період економічного росту та невисокої інфляції.

Облігації — найбільше зростають у ціні в періоди зниження процентних ставок, коли знижується інфляція.

Нерухомість — REIT — найбільше зростає ціні в періоди економічного зростання, а також при зниженні процентних ставок.

Сировина — сюди входять енергоносії, сільськогосподарські продукти, промислові та дорогоцінні метали. Ця категорія зростає в ціні на початку економічного циклу на тлі глобального економічного відновлення. Однак суттєвий вплив на її динаміку можуть мати шоки попиту або пропозиції.

Золото — захищає від інфляції, оскільки його кількість обмежена, та може демонструвати стрімке зростання в періоди високої невизначеності.

Гроші — йдеться не про долари під матрацом, а про фонди грошового ринку (короткострокові казначейські зобов’язання. — Авт.) та валюти. Вони забезпечують стабільність портфеля в періоди, коли інші активи втрачають привабливість, а також можуть зберігати купівельну спроможність під час дефляції.

Криптовалюта — через фондовий ринок можна інвестувати у — через фондовий ринок можна інвестувати у біткоїн , ефір та солану.

Який клас активів кращий для інвестицій

За словами Гапи, тут немає однозначної відповіді.

«Якщо ми дивимося історично, то в різні періоди часу, залежно від ринкових умов, той чи інший клас активів демонстрував кращу дохідність. Власне, на цьому і побудований підхід до створення всесезонного портфеля. Він полягає в тому, що якщо ми не можемо спрогнозувати, які ринкові умови чекають на нас у майбутньому, це означає, що ми повинні сконфігурувати портфель так, щоб вони витримували будь-які ринкові ситуації. Якщо ми не можемо спрогнозувати, який актив буде зростати найбільше, це означає, що включаємо у свій портфель активи, які нас підтримують в той чи інший момент часу», — ділиться досвідом експертка.

Популярні приклади інвестиційних портфелів

Stocks/Bonds 60/40 Portfolio

Одним із найбільш популярних є Stocks/Bonds 60/40 Portfolio.

60% в портфелі — це акції, їх можна включити через ETF VDI;

40% - облігацій і державні, і комерційні, які з різними термінами до погашення. Їх можна включити через ETF BND.

Історична дохідність такого портфеля за останні 30 років складала 8,23% річних і максимальна просадка 30,5%. Це вже суттєво менше, ніж технологічний портфель, який показував максимальну просадку мінус 80%.

«Якщо говорити про мою особисту думку, то я не рекомендую включати в портфель такий ETF, який дотримується жорсткої структури акцій і облігацій. Чому? Тому що сьогодні ми хочемо побудувати портфель 60 на 40. Через рік-два-три наш підхід до бачення структури власного портфеля може змінитися і ми захочемо змінити ці частки акцій і облігацій в портфелі. Для того, щоб це було легше зробити, я все ж рекомендую інвестувати через ETF, які будуть безпосередньо відображати клас акцій або облігацій. Це для того, щоб було легше змінювати ці частки, і за потреби ребалансувати свій портфель — не потрібно було продавати акції», — зазначила Гапа.

Harry Browne Permanent Portfolio

Ще одним варіантом є Harry Browne Permanent Portfolio — портфель, запропонований американським політиком та інвестиційним радником Генрі Брауном у 1980-х роках. Його підхід передбачав поділ інвестиційного портфеля на чотири рівні частини — акції, облігації, золото і гроші.

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курсових різниць. Оскільки інвестиції в такі ETF здійснюються в доларах США, у разі суттєвого зростання курсу долара виникає податкове зобов’язання. За чинною ставкою оподаткування — 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору, тобто загалом 23%, — інвестор фактично сплачує майже чверть від суми курсового приросту. Наприклад, якщо «Щодо ETF фондів грошового ринку, які інвестують у короткострокові державні облігації США, українським інвесторам варто бути обережними. Такі фонди зазвичай характеризуються відносно низькою дохідністю. Наразі вона становить близько 3%, що зумовлено високою обліковою ставкою Федеральної резервної системи США. Однак зі зниженням облікової ставки дохідність цих інструментів також зменшуватиметься. Для українських інвесторів це має додаткове значення через особливості вітчизняної системи оподаткування, яка передбачає оподаткування не лише інвестиційного доходу, а й. Оскільки інвестиції в такі ETF здійснюються в доларах США, у разі суттєвого зростання курсу долара виникає податкове зобов’язання. За чинною ставкою оподаткування — 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору, тобто загалом 23%, — інвестор фактично сплачує майже чверть від суми курсового приросту. Наприклад, якщо курс долара зросте на 10%, то близько 2,3−2,5% цього приросту може бути сплачено у вигляді податків. Якщо ж дохідність інвестиційного портфеля в доларах буде нижчою за цей показник, інвестор ризикує отримати від’ємну реальну дохідність саме через податкове навантаження, пов’язане з курсовими різницями», — коментує експертка.

Альтернативою до зберігання грошових коштів для українського інвестора вона називає український ринок. Банківські депозити, де немає оподаткування курсової різниці, а лише оподаткування нарахованих відсотків, або український ОВДП, який теж випускається в доларах та не оподатковується взагалі.

Ray Dalio All Weather Portfolio

Наступний відомий інвестиційний портфель, запропонований Реєм Даліо в 1996 році — Ray Dalio All Weather Portfolio. Це фінансист, засновник однієї з найбільших компаній з управління активами Bridgewater Associates.

Його підхід передбачав:

30% інвестицій в акції;

40% в облігаціях довготермінових, наприклад, TLT;

15% в облігаціях середнього терміну від 3 до 7 років, наприклад, через фонд IEI;

7,5% в сировину;

7,5% у золото.

За останні 30 років такий портфель отримав би дохідність 7,36% річних і максимальну просадку лише 20,58%.

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Rick Ferri Core Four Portfolio

Рік Феррі — це інвестиційний консультант, який запропонував свій портфель на сайті Lazy Portfolio — Call for Portfolio у 2009 році. Це є модернізована стратегія інвестицій 80 на 20, де 80% було в акціях 20% облігаціях, але він її модернізував таким чином:

48% - акції VTI;

24% - акції VEU;

8% - нерухомість VNQ;

20% - облігації BND.

Golden Butterfly Portfolio

Наступний варіант формування портфелю — Golden Butterfly, запропонований у 2010-х роках. Він складається з п’яти частин по 20%:

акції VTI;

акції IJS;

облігації TLT;

облігації SH;

золото GLD.

За останні 30 років такий портфель показав близько 8% річних дохідності і просадку трохи більше 17%.

За словами експертки, це непогана комбінація дохідності і ризику для консервативних інвесторів.

Warren Buffett Portfolio

Ще один відомий портфель Уоррена Баффета, який він запропонував в листі своїм акціонерам у 2013 році, який на 90% складається з акцій VV і 10% облігацій SHY.

За останні 30 років дохідність такого фонду складала 9,8%, максимальна просадка близько 45%.

Як обрати оптимальний портфель для себе

Оцініть горизонт інвестування — чим довший горизонт, тим більшу частку можна виділити на акції. Оцініть особисту толерантність до ризику — чи готові ви витримувати велику просадку. Також проаналізуйте, скільки попереду ще активних років роботи і накопичення капіталу до виходу на пенсію, а також яку частку свого капіталу ви готові виділити на ці ризикові інвестиції. Дізнайтеся про систему податків — оподаткування курсових різниць, дивіденди, національні альтернативи та ОВДП.

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