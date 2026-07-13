З жовтня українці отримають оновлені платіжки за газ (деталі)

З жовтня 2026 року українці отримають оновлені платіжні документи за розподіл природного газу. Зміни, що набудуть чинності з 1 жовтня 2026 року, затвердила Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Причини
Зміни запрацюють у рамках вимог Директиви Європейського союзу (ЄС) 2024/1788, що є важливим інструментом у формуванні довгострокової енергетичної стратегії, пише novyny.live.
Зміни, що набудуть чинності з 1 жовтня 2026 року, затвердила Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Для чого це
Імплементація Директиви ЄС 1788/202 є не тільки юридичним зобов’язанням, а також стратегічною необхідністю для України, можливістю модернізувати енергосектор, інтегруватися у європейський енергоринок і зробити свій внесок у глобальну боротьбу зі змінами клімату.
Зміни торкнуться платіжних документів за розподіл природного газу для побутових споживачів.
Нові вимоги до платіжок мають підвищити прозорість та зрозумілість інформації для споживачів в них і приведуть норми українського законодавства у відповідність до Директиви ЄС 1788/2024, що диктує правила щодо виставлення рахунків у газовому секторі.
Які нововведення
Постанова № 541 Нацкомісії передбачатиме одразу кілька нововведень у вигляді:
Чіткого переліку інформації, обов’язковій до розміщення у платіжному документі, згідно з вимогами закону «Про ринок природного газу» та норм ЄС;.
Єдиного шаблону, зразку та форми рахунку для операторів українських газорозподільних мереж;
Можливості отримувати єдиний рахунок за розподіл і постачання газу (на одному аркуші, де будуть рівні умови для всіх постачальників);
Актуальної інформації від регулятора, що має оновлюватися на регулярній основі;
Вибору форми рахунка на розсуд споживача (паперової або електронної).
Оператори газорозподільних мереж повинні виконати нові умови щодо відповідних платіжних документів до 1 жовтня 2026 року.
Нагадаємо, раніше постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили цінники на липень.На українському ринку зараз працює 8 компаній. 4 із них пропонують лише річні тарифи, ще 4 — як річні, так і місячні змінні.
Річні пропозиції традиційно не змінилися. Вони коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб. Місячні пропозиції у порівнянні із червнем знизилися. Місячні цінники коливаються від 8,46 до 27,99 грн за метр кубічний.
Процедура розрахунку теж залишиться без змін. Споживачам надалі необхідно буде подавати дані лічильника до 5 числа, а оплачувати рахунки не пізніше 25 числа.