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ЄС готує план масштабної електрифікації економіки через подорожчання нафти й газу

Енергетика
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Європейський Союз готує пакет політик і механізмів фінансування, щоб перевести більше галузей економіки на електроенергію замість нафти й газу. Так у Брюсселі реагують на енергетичні наслідки війни навколо Ірану, через яку ціни на нафту й газ в Європі різко зросли.
Про це повідомила агенція Reuters, яка ознайомилася з проєктом документа Єврокомісії.

Єврокомісія готує новий план електрифікації

Єврокомісія планує оприлюднити проєкт плану 17 липня. За даними ЄС, від кінця лютого війна навколо Ірану збільшила рахунок Євросоюзу за імпорт нафти й газу приблизно на 50 мільярдів євро.
Брюссель хоче встановити мінімальну частку електроенергії в загальному енергоспоживанні ЄС до 2040 року. Конкретного показника документ поки не містить, бо його ще допрацьовують.

Які зміни пропонують у ЄС

Швидша електрифікація означатиме перехід від бензинових і дизельних авто до електромобілів. Також ідеться про заміну газових котлів у будинках на теплові насоси й електрифікацію промисловості — наприклад, перехід на електричні печі.
У Єврокомісії визнають, що такий перехід часто гальмують високі початкові витрати на електрифіковані технології. Наприклад, електромобілі дешевші в експлуатації, ніж бензинові, але коштують дорожче на старті.

Які стимули можуть запровадити

Єврокомісія розгляне можливість зробити обов’язковим встановлення теплових насосів у громадських будівлях у межах оновлення правил державних закупівель, а також посилити цільові показники щодо закупівлі електромобілів державними структурами.
Брюссель також запропонує урядам країн ЄС механізм зниження податку на додану вартість (ПДВ) на домашні акумулятори, електромобілі й теплові насоси. Пізніше цього року Єврокомісія проведе аукціон із розподілу фінансування для промислових проєктів, які виробляють тепло за допомогою електроенергії та відновлюваних джерел.
Ще один напрям — поступове скасування субсидій на викопне паливо. Зазначається, що у Брюсселі вважають, що це зробить електроенергію конкурентнішою за нафту й газ.
За матеріалами:
suspilne.media
ЄСГазНафта
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