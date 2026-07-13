ЄС готує план масштабної електрифікації економіки через подорожчання нафти й газу Сьогодні 09:25 — Енергетика

Європейський Союз готує пакет політик і механізмів фінансування, щоб перевести більше галузей економіки на електроенергію замість нафти й газу. Так у Брюсселі реагують на енергетичні наслідки війни навколо Ірану, через яку ціни на нафту й газ в Європі різко зросли.

Про це повідомила агенція Reuters, яка ознайомилася з проєктом документа Єврокомісії.

Єврокомісія готує новий план електрифікації

Єврокомісія планує оприлюднити проєкт плану 17 липня. За даними ЄС, від кінця лютого війна навколо Ірану збільшила рахунок Євросоюзу за імпорт нафти й газу приблизно на 50 мільярдів євро.

Брюссель хоче встановити мінімальну частку електроенергії в загальному енергоспоживанні ЄС до 2040 року. Конкретного показника документ поки не містить, бо його ще допрацьовують.

Які зміни пропонують у ЄС

Швидша електрифікація означатиме перехід від бензинових і дизельних авто до електромобілів. Також ідеться про заміну газових котлів у будинках на теплові насоси й електрифікацію промисловості — наприклад, перехід на електричні печі.

У Єврокомісії визнають, що такий перехід часто гальмують високі початкові витрати на електрифіковані технології. Наприклад, електромобілі дешевші в експлуатації, ніж бензинові, але коштують дорожче на старті.

Які стимули можуть запровадити

Єврокомісія розгляне можливість зробити обов’язковим встановлення теплових насосів у громадських будівлях у межах оновлення правил державних закупівель, а також посилити цільові показники щодо закупівлі електромобілів державними структурами.

Брюссель також запропонує урядам країн ЄС механізм зниження податку на додану вартість (ПДВ) на домашні акумулятори, електромобілі й теплові насоси. Пізніше цього року Єврокомісія проведе аукціон із розподілу фінансування для промислових проєктів, які виробляють тепло за допомогою електроенергії та відновлюваних джерел.

Ще один напрям — поступове скасування субсидій на викопне паливо. Зазначається, що у Брюсселі вважають, що це зробить електроенергію конкурентнішою за нафту й газ.

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