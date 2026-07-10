«Енергоатом» планує вивести всі енергоблоки на повну потужність до листопада Сьогодні 06:07 — Енергетика

АТ «НАЕК «Енергоатом» завершив плановий ремонт на чотирьох енергоблоках та продовжує підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.

Про це повідомив очільник компанії Павло Ковтонюк у коментарі для національного телемарафону «Єдині новини».

За словами Павла Ковтонюка, основним завданням компанії є забезпечення роботи всіх енергоблоків на повній потужності до початку опалювального сезону.

«Основне завдання НАЕК — вийти на повну потужність усіх енергоблоків до середини листопада, щоб перед настанням опалювального сезону працювати на максимумі», — наголосив він.

На Запорізькій АЕС погіршується стан обладнання

Очільник «Енергоатома» також прокоментував ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

За його словами, обладнання станції продовжує деградувати, спостерігається критичний дефіцит персоналу, а регулярні блекаути щоразу створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці.

Скільки енергоблоків зараз працюють в Україні

Наразі «Енергоатом» експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3−4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.