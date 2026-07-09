0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Одна з найбільших країн світу отримала першу партію російської нафти в рамках угоди з Москвою

Енергетика
43
Індонезія імпортувала російську нафту вперше з моменту укладення угоди між двома країнами у квітні 2026 року.
Про це пише Bloomberg.

Нова угода про поставку нафти

29 червня до індонезійського порту Балікпапан було доставлено 770 000 барелів нафти вартістю близько 75 мільйонів доларів. Як порт завантаження вказано Козьміно в росії, а нафта перевозилася танкером Sierra.
Поставка нафти з рф до цієї країни Південно-Східної Азії є першою після укладення угоди про поставку до 150 мільйонів барелів після візиту до Москви президента Індонезії Прабово Субіанто.
Читайте також
Індонезія імпортувала російську нафту і в минулому. Дані відстеження танкерів свідчать про спорадичні потоки на початку цього та минулого року. Вони, як правило, надходили зі східного узбережжя країни, де виробляються такі сорти, як Sakhalin та ESPO Blend.
Індонезія є великим імпортером нафти та зіткнулася з різким зростанням цін на паливо після того, як конфлікт в Ірані заблокував поставки через Ормузьку протоку. При цьому зростання цін на бензин та дизпальне на внутрішньому ринку спровокувало протести проти уряду.

Спеціальна схема імпорту

Як повідомлялось, Індонезія працює над спеціальною схемою імпорту та регуляторною базою для виконання свого плану імпортувати 150 мільйонів барелів нафти з росії цього року.
У квітні Індонезія домовилася з росією про постачання 150 млн барелів російської нафти за спеціальною ціною.
За матеріалами:
НВ
НафтаЕкспорт нафти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems