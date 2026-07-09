Одна з найбільших країн світу отримала першу партію російської нафти в рамках угоди з Москвою Сьогодні 23:24 — Енергетика

Індонезія імпортувала російську нафту вперше з моменту укладення угоди між двома країнами у квітні 2026 року.

Про це пише Bloomberg.

Нова угода про поставку нафти

29 червня до індонезійського порту Балікпапан було доставлено 770 000 барелів нафти вартістю близько 75 мільйонів доларів. Як порт завантаження вказано Козьміно в росії, а нафта перевозилася танкером Sierra.

Поставка нафти з рф до цієї країни Південно-Східної Азії є першою після укладення угоди про поставку до 150 мільйонів барелів після візиту до Москви президента Індонезії Прабово Субіанто.

Індонезія імпортувала російську нафту і в минулому. Дані відстеження танкерів свідчать про спорадичні потоки на початку цього та минулого року. Вони, як правило, надходили зі східного узбережжя країни, де виробляються такі сорти, як Sakhalin та ESPO Blend.

Індонезія є великим імпортером нафти та зіткнулася з різким зростанням цін на паливо після того, як конфлікт в Ірані заблокував поставки через Ормузьку протоку. При цьому зростання цін на бензин та дизпальне на внутрішньому ринку спровокувало протести проти уряду.

Спеціальна схема імпорту

Як повідомлялось, Індонезія працює над спеціальною схемою імпорту та регуляторною базою для виконання свого плану імпортувати 150 мільйонів барелів нафти з росії цього року.

У квітні Індонезія домовилася з росією про постачання 150 млн барелів російської нафти за спеціальною ціною.

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