Казахстан обмежив в’їзд авто з росії через масове вивезення бензину

В областях Казахстану, що межують з рф, різко зросло споживання бензину. Через це країна обмежила в’їзд транспорту із росії та виїзд туди до одного разу на добу для боротьби з нелегальним вивезенням пального.
Про це заявив віцеміністра енергетики Казахстану Кайирхана Туткишбаєва.
За словами віцеміністра, і вантажні, і легкові автомобілі не зможуть перетинати кордон більше одного разу на добу, що дозволить зберегти баланс споживання палива. Споживання пально-мастильних матеріалів помітно зросло у прикордонних із росією регіонах — Західно-Казахстанській, Актюбинській та Павлодарській областях. Раніше самі росіяни повідомляли, що змушені їздити до Казахстану, щоб заправити свої авто.
«Сірий» експортом на тлі дефіциту
У росії наразі спостерігається паливна криза, викликана призупиненням роботи великих нафтопереробних заводів через атаки української армії.
На цьому тлі російська влада ввела обмеження на продаж бензину, а його вартість на деяких АЗС перевищила 100 рублів за літр. При цьому в Казахстані літр бензину коштує значно дешевше — близько 300−350 тенге (45−55 рублів).