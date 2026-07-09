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Казахстан обмежив в’їзд авто з росії через масове вивезення бензину

Світ
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В областях Казахстану, що межують з рф, різко зросло споживання бензину. Через це країна обмежила в’їзд транспорту із росії та виїзд туди до одного разу на добу для боротьби з нелегальним вивезенням пального.
Про це заявив віцеміністра енергетики Казахстану Кайирхана Туткишбаєва.
За словами віцеміністра, і вантажні, і легкові автомобілі не зможуть перетинати кордон більше одного разу на добу, що дозволить зберегти баланс споживання палива. Споживання пально-мастильних матеріалів помітно зросло у прикордонних із росією регіонах — Західно-Казахстанській, Актюбинській та Павлодарській областях. Раніше самі росіяни повідомляли, що змушені їздити до Казахстану, щоб заправити свої авто.

«Сірий» експортом на тлі дефіциту

У росії наразі спостерігається паливна криза, викликана призупиненням роботи великих нафтопереробних заводів через атаки української армії.
На цьому тлі російська влада ввела обмеження на продаж бензину, а його вартість на деяких АЗС перевищила 100 рублів за літр. При цьому в Казахстані літр бензину коштує значно дешевше — близько 300−350 тенге (45−55 рублів).
За матеріалами:
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